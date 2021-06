Zapowiedziano nowy Expansion Pack to The Sims 4. Kto chce pojechać na wieś?

Wczoraj ukazał się zwiastun nowego rozszerzenia do The Sims 4 o nazwie „Wiejska sielanka”. Nie zabrakło nowego świata, zwierząt, masy mebli i przedmiotów do udekorowania. Gracze nareszcie będą mogli tworzyć oczka wodne, gdzie ich Simowie będą mogli zażywać kąpieli.

Bez wątpienia społeczność serii The Sims ma od wczoraj nowy powód do szczęścia. Po dłuższym czasie dowiedzieliśmy się wielu szczegółów na temat nadchodzącego Expansion Passa do czwartej odsłony cyklu. Po zakupie tego dodatku do gry dojdzie masa nowej zawartości. Fanów Simsów ucieszy na pewno fakt, że otrzymamy kolejne zwierzęta. Mam tutaj na myśli króliki, kury, krowy i nawet lamy. Te ostatnie będziemy mogli strzyc, co im nie zawsze się spodoba. W najpopularniejszym tytule studia Maxis nie zabrakło także masy wariantów kolorystycznych i ubrań dla nowych pupili.

Nie zabrakło także wielu aktywności dla naszych ludzkich podopiecznych w The Sims 4. Od upraw roślinności, przez taplanie się w oczkach wodnych, po lokalne konkursy na najbardziej dorodne okazy warzyw i owoców. Niesamowitą nowością będzie też to, że nareszcie dzieci będą mogły gotować. Wcześniej ta czynność była zarezerwowana dla nastolatków lub starszych osób.

Jak informuje Electronic Arts, już 22 lipca o godzinie 20:00. odbędzie się premiera najnowszego Expansion Packa. Warto nadmienić, że każdy może zakupić już pre-order tego dodatku w cenie 179,90 zł, dzięki czemu otrzymamy dodatkową zawartość. Mowa tutaj o specjalnym wariancie roweru z kwiatami w koszyku, figurze ogrodowej z kurą i gnomem na niej oraz specjalne drzewko ozdobione światełkami.