Zamiast 389 zł zapłacicie tylko 58 zł. Gra z fantastyczną fabułą na PS4 i PS5 w historycznej cenie

The Quarry: Deluxe Edition w wyjątkowej promocji na PS5 i PS4! Cena spadła z 389 zł do 58,35 zł – to najniższy poziom w historii tego wydania.

W sklepie PlayStation Store pojawiła się największa dotychczasowa przecena na Deluxe Edition gry The Quarry. Zamiast standardowych 389 zł, teraz tytuł można kupić za zaledwie 58,35 zł. Obniżka dotyczy wersji na PS5 i PS4, a okazja obowiązuje przez ograniczony czas w ramach bieżącej wyprzedaży.

Interaktywny horror z rozbudowaną narracją, czyli The Quarry w promocji

The Quarry to gra z gatunku interaktywnych horrorów filmowych, przygotowana przez zespół Supermassive Games – twórców Until Dawn i serii The Dark Pictures Anthology. Fabuła skupia się na grupie nastolatków, którzy zostają uwięzieni w obozie wakacyjnym Hackett’s Quarry tuż po jego oficjalnym zamknięciu. W ciągu jednej nocy muszą stawić czoła brutalnym zagrożeniom, a każda decyzja gracza może prowadzić do radykalnie różnych zakończeń. Nie jest to popularna opinia, ale sam uważam, że to absolutnie najlepsza gra tego studia. Tak, nawet lepsza od Until Dawn.

Gra oferuje filmową jakość animacji i udźwiękowienia, a w obsadzie znajdziemy m.in. Davida Arquette’a, Lin Shaye, Brendana Frasera czy Justice’a Smitha. Czyli tak, pojawiają się znani aktorzy i aktorki. The Quarry daje możliwość grania solo lub w trybie kooperacyjnym – zarówno lokalnie, jak i online.

Deluxe Edition zawiera dodatkowo:

Pakiet strojów z lat 80.

Tryb Gorefest, z jeszcze brutalniejszymi scenami

Opcję szybkiego odblokowania zakończeń „Death Rewind”

Filtr filmowy do stylizacji obrazu (czarno-biały, retro VHS itp.)

Taka cena sprawia, że Deluxe Edition kosztuje teraz o ponad 85% mniej niż pierwotnie, co czyni tę promocję najkorzystniejszą w historii gry na PS Store.

