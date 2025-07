Po latach oczekiwań i spekulacji przełom stał się faktem. Emulator shadPS4 zdołał po raz pierwszy uruchomić The Order: 1886 na komputerze osobistym. Choć gra działa w ślimaczym tempie i z licznymi błędami, dla fanów emulacji to ogromny krok naprzód.

Zagraj w The Order: 1886 na PC. Emulator robi robotę… powoli

Zespół odpowiedzialny za rozwój shadPS4 nie zwalnia tempa. W najnowszej wersji emulatora udało się uruchomić The Order: 1886, jedną z najbardziej filmowych i technologicznie zaawansowanych gier na PlayStation 4. Efekt? Gra działa, ale zaledwie w 2–3 klatkach na sekundę i z poważnymi problemami graficznymi. Dla przeciętnego gracza to nadal niegrywalna ciekawostka, ale dla społeczności fanów emulacji to znak, że bariera kolejnego „niemożliwego tytułu” została przełamana.

Gameplay z The Order: 1886 został nagrany przez youtubera GodGames Emus, który korzystał z jednego z najmocniejszych obecnie zestawów: Ryzen 9 7900X3D, RTX 4070 i 32 GB RAM. Mimo tej potężnej konfiguracji emulator z trudem radził sobie z grą, co tylko pokazuje, jak złożona jest architektura PS4 i jak wiele pracy jeszcze przed twórcami. Dobra wiadomość? Proces emulacji posuwa się do przodu, powoli, ale konsekwentnie.

Na drugim biegunie znajduje się Driveclub, który działa na shadPS4 coraz lepiej. Najnowsze nagrania prezentują niemal bezbłędny gameplay podczas ulewy, z efektami deszczu widocznymi nawet z wnętrza pojazdu. To, co jeszcze rok temu wydawało się nieosiągalne, dziś wygląda niemal jak natywna wersja na PC. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, pełna grywalność Driveclub może stać się rzeczywistością jeszcze przed końcem tego roku.

Emulator shadPS4 obsługuje już wiele innych tytułów z katalogu PS4, w tym Bloodborne, God of War 3 Remastered, Alienation czy inFAMOUS: Second Son. Szczególnie Bloodborne przeżywa drugą młodość na PC dzięki społeczności modderów – od tekstur w wysokiej rozdzielczości, przez usunięte lokacje, aż po tryb pierwszoosobowy i modyfikację cieni. Choć emulator wciąż ma przed sobą długą drogę, pasja twórców i rosnące możliwości sprzętowe sprawiają, że przyszłość emulacji PS4 rysuje się wyjątkowo obiecująco.

Źródło: dsogaming.com