The Offer serial. Wiemy kto zagra główną rolę

Serial The Offer opowiada historię powstawania filmu Ojciec chrzestny.

W Ala Rudy’ego, producenta filmu Francisa Forda Coppoli wcieli się Armie Hammer. Aktor został doceniony za udział w dramacie Tamte dni, tamte noce. Przy czym kojarzyć go również możecie z produkcji takich jak: Gotowe na wszystko czy Plotkary.

Serial The Offer ma składać się z 10 odcinków. Scenariusz za, który odpowiadają Leslie Greif i Michael Tolkin, ma bazować na wspomnieniach i doświadczeniach Ala Rudy’ego, który stworzył kinowe arcydzieło. Co ciekawe sam 90-letni Albert S. Ruddy będzie współpracował przy produkcji widowiska. Premiera serialu póki co nie została ustalona. Film pojawi się na platformie streamingowej Paramount+.

Ojciec Chrzestny z 1972 roku, to jedna z najwybitniejszych produkcji wszech czasów. Gangsterki dramat opowiada o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Główną rolę odgrywa Don Vito Corleone, który stoi przed dylematem przekazania władzy jednemu z synów, ze względu na swój sędziwy wiek.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.