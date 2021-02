The Medium – nowy patch powoduje ogromny spadek wydajności

Jeśli jeszcze nie pobraliście najnowszej aktualizacji do The Medium, to tego nie róbcie. Twórcy sprawili, że to aktualnie najbardziej wymagająca gra na PC.

O nowej grze Bloober Team mówi się coraz częściej i coraz lepiej. Ba, nawet sami w ciepłych słowach rozpisujemy się w naszej recenzji gry. Aczkolwiek nie jest to tytuł pozbawiony wad. The Medium najbardziej zawodzi pod kątem optymalizacji. A ta od dziś jest jeszcze gorsza…

Wypuszczony 3 dni temu patch sprawił, że wymagania sprzętowe uległy drastycznym zmianom. Spadek wydajności po aktualizacji może wynieść nawet do 30%, więc i RTX 3080 może nie wystarczyć do osiągnięcia 60 kl/s w 1080p. Potwierdzają to m.in. testy przeprowadzone przez redakcję DSOGaming – na platformie wyposażonej w RTX 3080, 16 GB RAM oraz i9-9900, więc sprzęt wcale zły.

Przed udostępnieniem patcha The Medium działało w scenie testowej w 80 kl/s (bez ray tracing). A gdy twórcy postanowili naprawić swoją grę, nagle ta wartość obniżyła się do 50 kl/s. Oznacza to, że na słabszym sprzęcie w tej chwili dzieło Polaków może być kompletnie niegrywalne. Dlatego jeśli jeszcze nie pobraliście aktualizacji to po prostu tego nie róbcie do czasu, aż twórcy wydadzą łatkę dla nowego patcha.

Pozytywna krytyka The Medium przełożyła się na bardzo dobrą sprzedaż, która pozwoliła twórcom odzyskać pieniądze poniesione za produkcje i marketing. Oby tylko nie musieli zwracać tych pieniędzy niezadowolonym graczom, jak to miało miejsce w przypadku Cyberpunk 2077.

Grzegorz Rosa