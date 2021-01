The Medium to ogromny sukces. Bloober Team już odzyskał koszty produkcji

The Medium to ogromny sukces dla polskiego Bloober Team. Tytuł sprzedaje się doskonale, a deweloperzy odzyskali już koszty produkcji.

W końcu nowa gra Bloober Team trafiła na rynek. Chętni gracze mogą już poznawać przygodę Marianne, a w sieci pojawiają się pierwsze recenzje. Opinie są mocno podzielone, jednak zdecydowanie górują te bardziej pozytywne.

Nie ulega wątpliwości, że to największe i najbardziej ambitne przedsięwzięcie krakowskiego zespołu. Deweloperzy postawili na lekką zmianę konwencji, co sprawdza się w grze różnie, jednak całościowo produkcja wypada bardzo dobrze.

Otrzymaliśmy właśnie potwierdzenie tego, że The Medium jest przy okazji sporym sukcesem finansowym. Jak podaje portal Money, sprzedaż gry pokryła już koszty produkcji i marketingu poniesione przez Bloober. Oznaczałoby to, że produkcja zwróciła się w zaledwie kilka dni od premiery, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Budżet gry szacowano na więcej niż 30 milionów złotych.

Sukces polskiego studia cieszy tym bardziej, że Bloober stworzył mocno nietypową i odbiegającą od dzisiejszych standardów gatunku produkcję. Dobrze widzieć, że eksperymentowanie z horrorem opłaciło się twórcom, wszak gra wniosła spory powiew świeżości do branży gamingowej.

W The Medium możecie zagrać na PC, Xbox Series X oraz Series S. Gra jest też dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.