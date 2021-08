Multiplayer w TLoU2 to Battle Royale? Fan dokopał się do plików gry

Pewien dataminer natrafił na assety do The Last of Us 2, które sugerują tryb Battle Royale w tym tytule. Wszystko zostało udokumentowane na nagraniu. Masa zawartości, ale czy trafi ostatecznie do gry w formie aktualizacji?

Wczoraj do sieci trafiły informacje na temat wykopanych poprzez data mining assetów. Wszystko za sprawką użytkownika z kanału Speclizer, który postanowił omówić swoje znaleziska. Warto jednak zaznaczyć, że treści z poniższego wideo niekoniecznie muszą trafić do gry. Twórcy w międzyczasie mogli z nich zrezygnować lub zmienić swoje plany.

Bardzo przydatna przy łączeniu wszystkich elementów okazała się pewna mapa – specjalny model, który pokazał sklejkę wielu lokacji z podstawowej wersji gry. Jak zauważył twórca nagrania, zostały one złączone ze sobą tak, aby były znacznie bliżej. Ma to sens, ponieważ arena walki w Battle Royale musi mieć logiczne rozłożenie konkretnych punktów, niekoniecznie w ten sam sposób jak w trybie singlowym.

Na wideo pojawiły się też specyficzne przedmioty. Mam na myśli konkretnie specjalistyczny hełm do „nasłuchiwania innych graczy”, specjalna obroża (czyżby dla psa?) i „handheld-tv” wyglądający jak krótkofalówka z małym ekranem. Dataminer dokopał się też do kilku innych plików, lecz nie udało mu się ich przywrócić do formy możliwej do obejrzenia. Mimo to, doszedł do nazw, które wskazują na plecak, hełm oraz resztę zbroi.

Teraz pozostaje nam tylko czekać na oficjalne wieści na temat trybu multiplayer do The Last of Us 2. Jak myślicie, potwierdzi się pomysł z BR?