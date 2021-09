Serial The Last of Us da fanom gry dodatkowy powód do radości. Kolejny reżyser potwierdzony

Neil Druckmann został potwierdzony jako jeden z reżyserów nadchodzącego serialu The Last of Us. Premiera może odbyć się w przyszłym roku.

Oficjalnie potwierdzono, że Neil Druckmann jest jednym z reżyserów serialu HBO The Last of Us. Dotychczas wiedzieliśmy, że współtworzy scenariusz do produkcji. Przypominamy, że Druckmann był scenarzystą i dyrektorem kreatywnym growej serii TloU, a także pracował przy wszystkich odsłonach Uncharted. Kto jak kto, ale on zna te gry od podszewki. Dobrze jest go mieć na pokładzie twórców produkcji. Będzie to pierwszy serial live-action, nad którym pracuje Druckmann w roli reżysera.

Na chwilę obecną mamy już kilka ciekawych informacji o produkcji. Wiemy, kto zagra głównych bohaterów: w Joela wcieli się Pedro Pascal (Gra o Tron, The Mandalorian, Narcos), z kolei Ellie odegra Bella Ramsey (Gra o tron, Mroczne materie). Ponadto we Franka wcieli się Murray Bartlett, Marlene zagra Merle Dandridge, a Tommiego odtworzy Gabriel Luna.

Na krześle reżyserskim obok Druckmanna zasiądą Craig Mazin, Jasmila Zbanic, Kantemir Balgov oraz Peter Hoar. Za muzykę odpowie ten sam kompozytor co w przypadku gier, czyli Gustavo Santaolalla. Pierwszy sezon będzie miał 10 odcinków, które mają być rozszerzeniem historii znanej z pierwszej odsłony cyklu. Data premiery nie jest znana, choć prawdopodobnie serial obejrzymy w przyszłym roku.

Niedawno pisaliśmy o nowych zdjęciach prosto z planu filmowego. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to odsyłam do tekstu.