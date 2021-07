Gracz odkrył błąd, który mógłby wstrząsnąć całą fabułą TLoU 2

Gracz odkrył, że w The Last of Us 2 można uśmiercić jednego z istotnych bohaterów, jeśli się postaramy. Nietypowa ciekawostka mogłaby sporo namieszać w fabule.

Poniższy tekst zawiera spoilery fabularne z The Last of Us 2. Jeśli nie graliście, a zamierzacie, miejcie to na uwadze.

Kontynuacja świetnej, postapokaliptycznej historii od Naughty Dog jest wypełniona ciekawostkami i ukrytymi detalami. Tym razem skupimy się na pewnym błędzie, który mógłby wywrócić fabułę TLoU 2 do góry nogami. Nietypowym znaleziskiem podzielił się youtuber Speclizer.

W pewnym momencie Abby wyrusza w pogoń za Tommym, a ten cały czas ją ostrzeliwuje. W normalnych warunkach gracz musi chować się za przeszkodami i małymi krokami zbliżać się do brata Joela. Jeśli jednak zdecydujemy się szybko pobiec do Tommy’ego, mamy szansę go dogonić. Przy odrobinie szczęścia, Abby zdoła zabić bohatera.

Niestety, nie wiadomo co dzieje się po zrealizowaniu tego nietypowego celu. Najpewniej gra utyka w martwym punkcie i niemożliwe jest przejście dalej.

Oczywiście ciekawostka bazuje na błędzie gry. Komentujący film donoszą, że prawdopodobnie Naughty Dog już wyeliminowało niedoróbkę. Niemniej samo znalezisko robi wrażenie tym bardziej, że do jego odkrycia wymagane jest perfekcyjne opanowanie sekwencji strzelaniny z Tommym. Ciekawe, czy The Last of Us 2 kryje przed graczami więcej podobnych błędów.