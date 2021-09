Cudo! Zobaczcie te sceny inspirowane TLoU2 na Unreal Engine 5

Kilkoro śmiałków postanowiło odtworzyć w Unreal Engine 5 scenerie znane z The Last of Us 2. Nagrania robią ogromne wrażenie i tylko pokazują, jak dużo jest w stanie zaoferować najnowsza wersja tego silnika.

Po obejrzeniu poniższych filmików pewnie wielu z Was będzie chciało, aby kolejne TLoU było tworzone właśnie na UE5. Nowe technologie, takie jak np. Lumen (realistyczne, dynamiczne oświetlenie), sprawiają tylko, że gry wyglądają jeszcze lepiej i to wcale nie jakimś dużym kosztem. Dodanie tego zaawansowanego oświetlenia nie wymaga od deweloperów wcale tak dużo, a projekty z nim prezentują się oszałamiająco. Rzućcie okiem na garść poniższych wideo, które zebrało w jednym miejscu DSOGaming.

Nie wiem jak na Was, ale na mnie te prace wprawiły w podziw. Nie zabrakło w nich też darmowych, gotowych modeli, jednakże nie psuje to ogólnych odczuć o całości. Ta przede wszystkim posiada charakterystyczny klimat The Last of Us 2 i tylko mogę pogratulować umiejętności osobom odpowiedzialnym za powyższe prace.

Unreal Engine 5 to na pewno potężne, gamingowe narzędzie. Silnik rozrasta się i jego autorzy implementują do niego coraz to bardziej zadziwiające technologie. Wspomniany przedtem Lumen i MetaHuman (tworzenie zaawansowanych modeli ludzi) to tylko kilka przykładów. W tym artykule zobaczycie w akcji specjalne demo technologiczne, które tylko utwierdzi Was w przekonaniu, że gry na UE5 to przyszłość gamingu.