Tak wygląda przyszłość grafiki w grach. Unreal Engine 5 na nowym pokazie

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Unreal Engine 5 doczekało się kolejnej, ciekawej i obszernej prezentacji. Nowa wersja słynnego silnika prezentuje się niesamowicie ładnie.

Nowa generacja konsol otwiera przed twórcami gier masę nowych możliwości. Debiut next-genów dobrze zgrywa się w czasie z premierą nowej wersji silnika od Epic Games. Unreal Engine 5 po wielu zapowiedziach wreszcie został opublikowany we wczesnym dostępie.

Co więcej, Epic Games przygotowało nowy pokaz możliwości świeżego narzędzia. Prezentacja przedstawia nowe rozwiązania i rozjaśnia tajniki technologii, z której skorzystają twórcy gier wideo.

Jak na Unreal Engine przystało, nie mogło też zabraknąć efektownego pokazu możliwości silnika. Wykorzystano do tego kilka przygotowanych wcześniej scen oraz mały, grywalny prototyp. To właśnie ten drugi element pokazu najmocniej przykuwa oko, bowiem pokazuje ogromny potencjał nowego silnika.

Oświetlenie zaimplementowane w zaprezentowanej mini-gierce wygląda niesamowicie, szczegółowość tekstur robi wrażenie, a i sam silnik Unreal Engine przeszedł małą metamorfozę. Rzecz jasna minie trochę czasu zanim twórcy gier będą w stanie wykorzystać nową technologię w taki zaawansowany sposób, ale raczej nie powinno zająć to więcej niż parę lat. Taka grafika jest już na wyciągniecie ręki.

Jeśli interesuje Was technologia wykorzystywana do tworzenia gier, gorąco polecam Wam zapoznać się z całym materiałem. Jeśli jednak chcecie zobaczyć sam pokaz prototypu, zaczyna się on koło 7 minuty filmu.