Fantastyczna polska gra aż 115 zł taniej. Wystarczy dycha, aby przeżyć prawdziwą przygodę

The Invincible to bardzo udana polska przygoda oparta na motywach powieści Stanisława Lema. Ciężko przejść obok niej obojętnie, zwłaszcza w tej cenie.

W 2024 roku na rynek trafiło wiele ciekawych polskich gier, a 2025 roku zapowiada się co najmniej równie dobrze. Czasami warto sięgnąć mimo wszystko nieco dalej, bo w 2023 roku, choć o tytule tym było głośno w naszym kraju, to i tak wielu graczy odpuściło zagranie weń. Teraz możecie to nadrobić… za dychę.

The Invincible na promocji!

Lubicie Stanisława Lema? Jeśli nie czytaliście, to chyba straciliście potężną dawkę kultowego, autorskiego science-fiction w naprawdę wyjątkowym wydaniu. Lem pisał jak mało kto, a jego książki przeszły do w zasadzie do legendarnych pozycji. Wiele z nich to prawdziwe dzieła sztuki, jak choćby “Niezwyciężony”. Czy wiecie, że powstała adaptacja w formie gry wideo?

The Invincible to dzieło polskiego studia Starwars Industries, które za cel obrało sobie ukazanie Lema w nowym świetle, w formie nowego medium, gry komputerowej. Produkcja opowiada historię astrobiolog Dr. Yasna, która musi zmierzyć się z czymś, czego ludzkość jeszcze nie widziała. Pozostawiona na obcej planecie musi nie tylko odnaleźć swoją załogę, ale i odpowiedzieć na pytania dotyczące sekretów skrywanych przez Regis III. I wszystko to utrzymane w wyjątkowej, atompunkowej stylistyce, którą tak niewiele tytułów może się pochwalić.

Jak więc widzicie, grę możecie kupić taniej. I to sporo taniej, bo mówimy o oszczędności rzędu 115 złotych. Grę bez promocji na platformie Steam kupicie przecież za 125 zł, a kod aktywacyjny także na Steam dzięki Instant-Gaming możecie złowić za jedyne 10,14 zł. To obniżka, jakiej nie powstydziłyby się największe sklepy w Black Friday, zwłaszcza że mówimy nie tylko o bardzo udanej polskiej grze, ale i takiej, która mogła przejść obok wielu graczy niezauważenie. W tej cenie warto ją nadrobić, zwłaszcza dla fantastycznej fabuły i wyjątkowego ukazania tego uniwersum.

