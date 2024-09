Pamiętacie premierę Skyrima? Ta miała miejsce ponad 10 lat temu, a od tego czasu gracze nie doczekali się nowej odsłony serii TES. Tak się jednak składa, że trwają prace nad The Elder Scrolls VI — choć na razie udostępniono zaskakująco mało informacji na temat gry. Mimo wszystko hype wokół produkcji jest ogromny i jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier, ustępując jedynie takim gigantom, jak GTA VI. Twórcy czują presję i przyznają, że sprostanie oczekiwaniom będzie… niemożliwe.

W sprawie gry wypowiedział się niedawno Bruce Nesmith z Bethesdy:

Elder Scrolls 6 bez wątpienia będzie niesamowitą grą, ale będzie porównywana do wszystkich poprzednich gier Bethesdy. Tak jak gry każdego studia będą porównywane do ich poprzednich produktów. Wiecie, 30-latek, który tworzy dzieło sztuki, który jest profesjonalnym artystą, nie może kontrolować oczekiwań, ponieważ ma całą tę historię- jest tam, czy mu się to podoba, czy nie, i to samo dotyczy fanów, którzy chcą kupić Elder Scrolls 6, ich oczekiwania będą prawie niemożliwe do spełnienia