The Day Before to koszmar, który mało komu byłby w stanie się przyśnić. Gra rodziła się w bólach, a producent porzucił projekt zaledwie kilka dni po premierze i… zamknął swoje studio. Bardzo szybko tytuł ten stał się białym krukiem na rynku z uwagi na wycofanie go ze sprzedaży. Teraz klucze do gry osiągają zawrotne sumy na rynku wtórnym.