Recenzje The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Jest ładnie, ale czy to wystarczy?

W sieci są już dostępne recenzje The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Tytuł raczej nie rozczaruje fanów serii Supermassive Games.

Gra zbiera średnie około 75 punktów na Metacritic, co jest całkiem dobrym wynikiem. Wygląda na to, że Supermassive ponownie dostarczyło solidny horror, a w drodze jest już kolejna produkcja, której zwiastun niedawno ujawniono.

Oto wybrane oceny The Dark Pictures Anthology: House of Ashes w wersjach na różne platformy:

WCCFTech – 9/10

PlayStation Lifestyle – 9/10

PlayStation Universe – 9/10

GodisaGeek – 8.5/10

Gamespot – 8/10

PCGamer – 8/10

GamingBolt – 8/10

TheSixthAxis – 8/10

GamesBeat – 4/5

COGConnected – 7.8/10

GameInformer – 7.5/10

Recenzenci są niemal zgodni – House of Ashes stoi mocną i wciągającą historią. Do tego dorzucono też charyzmatyczne postacie, podobno powalającą grafikę i przytłaczający klimat. Dodatkowo gra ma po prostu wciągać jak bagno.

Tytuł ten cierpi jednak z powodu paru większych i mniejszych problemów. Przede wszystkim jest to coś na kształt interaktywnego filmu, więc nie każdy odnajdzie tu wiele wrażeń z rozgrywki. Jeśli jesteście miłośnikami horroru, podobno nie ma tu również zbyt wiele strachu.

Ostatecznie House of Ashes wypada bardzo pozytywnie. Jeśli lubicie antologię The Dark Pictures, zdecydowanie będzie to tytuł wart Waszej uwagi. A jeśli poprzednie odsłony serii nie przypadły Wam do gustu, cóż, tutaj prawdopodobnie będzie tak samo.