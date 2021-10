The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me na zwiastunie ze zwłokami palącymi papierosa

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Nowa przygoda od Supermassive wygląda intrygująco.

Co ciekawe, trailer nie pojawił się na kanale samych twórców lub wydawcy. Opublikowano go u youtuberki BigDaddyJende. Możliwe więc, że mowa tu o przecieku. Najnowsza odsłona serii, House of Ashes, dopiero zadebiutowała, więc zapowiedź nowej gry tuż po premierze poprzedniej części byłaby nieco dziwnym, nietypowym krokiem.

Na trailerze widzimy, że twórcy w tej odsłonie najpewniej zrezygnują ze zjawisk paranormalnych. Na graczy ma zapolować szalony morderca, który upodobał sobie modyfikowanie zwłok i częstowanie ich papierosami.

Niestety, nie poznaliśmy jeszcze daty premiery. Co więcej, nie potwierdzono nawet, że tytuł ukaże się w przyszłym roku. Jest to jednak bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę, że kolejne odsłony antologii ukazywały się co roku.

Twórcy zaznaczyli też, że The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me będzie finałem pierwszego sezonu opowieści. Jednocześnie oznacza to, że historia będzie kontynuowana, ale być może na jej dalszy ciąg poczekamy trochę dłużej. Kto wie, może Supermassive Games planuje całkowitą przesiadkę na nową generację konsol? Czas pokaże.