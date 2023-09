Już dzisiaj możemy zagrać w nowe wyścigi od Ubisoftu. Przedpremierowy dostęp do The Crew Motorfest zapewnia edycja Gold. Tę możemy dostać z rabatem w PS Store.

Premiera The Crew Motorfest została zaplanowana na 14 września, lecz kto kupi grę w edycji Gold, ma prawo do trzydniowego przedpremierowego dostępu. Oznacza to, że dzisiaj można usiąść za kierownicą sportowej fury i ruszyć na słoneczne ulice Hawajów. Właśnie na te rajskie wyspy przenosi nas najnowsza odsłona serii. Gra w wersji na PS5 i PlayStation 4, we wspomnianej edycji Gold, kosztuje w PlayStation Store aż 449 zł. To teraz zobacz, jak zbić cenę o kilkadziesiąt złotych.

The Crew Motorfest Gold Edition – jak kupić taniej na PS5 i PS4?

Sposobem na tańszy zakup gry jest skorzystanie z promocji na karty, którymi doładujesz fundusze w portfelu sklepu PlayStation. Musisz mieć na grę 449 zł i żeby doładować portfel na taką kwotę, wydasz… 387 zł. Oznacza to tańszy zakup gry o 62 zł, a to już spora kasa.

Sprawdzonym punktem, gdzie można kupić taniej doładowania do PS Store, jest sklep Instant Gaming. Z poniższej listy wybierz 4 karty o wartości 100PLN każda oraz jedną kartę 50PLN. Zapłacisz za nie 387 zł z groszami.

Po doładowaniu portfela otrzymanymi kodami, kupisz taniej edycję Gold w PS Store pod tym adresem:

The Crew Motorfest Gold Edition to nie tylko wcześniejszy o 3 dni dostęp do gry. Sięgając po taką edycję wyścigów otrzymasz również Przepustkę Pierwszego Roku, która zawiera 24 samochody. Będziesz je dostawać partiami, po dwa auta na miesiąc.

Dodatkowo, kupując grę do 14 września, zgarniemy bonus za pre-order. To Pakiet Liberty Walk, który zapewni nam 30 dni ekskluzywnego dostępu do oryginalnej zawartości: