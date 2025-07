Twórcy The Callisto Protocol bez nowej gry. Battle Royale trafiło do kosza

A miał być nowy projekt… Twórcy The Callisto Protocol z grą w koszu

Zgodnie z nowymi informacjami odkrytymi na profilu LinkedIn Seana Hewitta, byłego starszego artysty technicznego w Striking Distance Studios, gra Project Titan została anulowana. To właśnie ten projekt miał być kolejnym krokiem studia po The Callisto Protocol — i to nie byle jakim. Według wcześniejszych plotek Titan miał być grą Battle Royale osadzoną na Tytanie, księżycu Saturna, a całość miała rozwijać uniwersum PUBG. Zawodnicy – więźniowie z Black Iron Prison – mieli zostać zmuszeni do walki na śmierć i życie, w brutalnym, futurystycznym stylu.

Gracze spekulowali, że Project Titan i The Callisto Protocol miały być narracyjnie powiązane – jeden horror, drugi multiplayer, ale oba zanurzone w tym samym mrocznym uniwersum science fiction. Pomysł wydawał się ambitny i świeży, a dodatkowe elementy lore mogłyby wzmocnić pozycję marki. Niestety, pomysł nie przetrwał starcia z rzeczywistością – najprawdopodobniej przez konsekwencje, jakie poniosło studio po premierze swojego poprzedniego tytułu.

Striking Distance Studios Project Titan was Cancelled



(The Callisto Protocol devs)

via @bogorad222 pic.twitter.com/R2OUeIJPrI — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) July 6, 2025

The Callisto Protocol – choć miał być duchowym spadkobiercą Dead Space i debiutował z dużym rozmachem – sprzedał się poniżej oczekiwań. Gra, której budżet szacowano na około 160 milionów dolarów, nie osiągnęła prognozowanych 4–5 milionów sprzedanych egzemplarzy. Południowokoreańscy inwestorzy, w tym Samsung Securities i Korea Investment & Securities, określili ją po prostu jako porażkę. To bolesny cios, który mógł zmusić studio do wyhamowania i zweryfikowania planów na przyszłość.

Dla wielu graczy to rozczarowująca wiadomość. Project Titan miał szansę tchnąć życie w nowe podejście do Battle Royale – w klimacie grozy, z tłem narracyjnym i osadzony w spójnym uniwersum. Anulowanie projektu oznacza nie tylko utratę potencjalnie ciekawej gry, ale i kolejną przeszkodę na drodze Striking Distance Studios, które po falstarcie z Callisto Protocol starało się odbudować zaufanie graczy. Czy studio wróci z nowym pomysłem? Na razie w przestrzeni między Kallisto a Tytanem zapadła cisza.

