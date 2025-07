Głośny „hit AAAA” najtaniej w historii na PlayStation

The Callisto Protocol, czyli gra od twórców serii Dead Space, zabiera cię na ponurą księżycową kolonię, gdzie strach czai się za każdym rogiem. To brutalna, filmowa przygoda w stylu klasycznych horrorów, ale z nowoczesną grafiką i oprawą dźwiękową na najwyższym poziomie.

The Callisto Protocol najtaniej na PlayStation

Jeśli jesteś fanem mrocznego science fiction i survival horroru, ta okazja jest dla Ciebie. The Callisto Protocol – Digital Deluxe Edition dostępne jest teraz w PlayStation Store za zaledwie 53,85 zł zamiast 359 zł. Tak tanio jeszcze nigdy nie było, czyli to najniższa cena w historii tej edycji. Czas na tanie zakupy macie do 17 lipca, czyli jeszcze przez dwa tygodnie.

The Callisto Protocol było szumnie zapowiadane jako tytuł klasy “AAAA”, czyli produkcja wykraczająca poza standardowe ramy gier AAA – z ogromnym budżetem, ambicjami i rozmachem. Choć po premierze część graczy i recenzentów uznała, że gra nie do końca spełniła wygórowane oczekiwania, to i tak pozostaje solidnym przedstawicielem gatunku survival horror. Świadczą o tym oceny użytkowników w PS Store, gdzie tytuł może pochwalić się średnią 4,03/5. To wyraźny sygnał, że mimo kontrowersji, wielu graczy dobrze się przy nim bawiło.

Edycja Digital Deluxe zawiera:

pełną wersję gry,

Przepustkę Sezonową z dodatkowymi historiami, trybami i przeciwnikami,

z dodatkowymi historiami, trybami i przeciwnikami, zestawy przedmiotów kosmetycznych, które pozwolą ci lepiej wyrazić swój styl przetrwania w kosmosie.

Źródło: PS Store