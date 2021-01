The Binding of Isaac: Repentance. Poznaliśmy datę premiery

Twórcy poinformowali kiedy zagramy w The Binding of Isaac: Repentance.

Deweloperzy z Nicalis ustalili datę premiery rozszerzenia na dzień 31 marca 2021 roku. Pierwotnie gra miała ukazać się 11 grudnia ubiegłego roku, ale okazuje się, że data od samego początku nie była wiążąca (trzeba coś był podać w steamowej karcie). W pierwszej kolejności odpalimy ją na PC (platforma Steam). Edycje konsolowe ukażą się w późniejszym terminie.

Czego należy spodziewać się po DLC? Otrzymamy m.in. aż 5 tysięcy projektów lokacji, 25 bossów, około setki niespotykanych dotychczas oponentów, zmiany w interfejsie i ponad 130 przedmiotów, które wykorzystamy przemierzając niebezpieczne obszary. Nie liczcie jednak na nowe tryby rozgrywki.

Twórca projektu Edmund McMillen pochwalił jego wielkość. Poinformował, że gra będzie tak rozbudowana, iż spokojnie można by ją nazwać kontynuacją. Jeśli lubicie wymagające pozycje z gatunku roguelike, to na pewno DLC do kultowej produkcji nie powinno zawieść Waszych oczekiwań.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.