W The Batman ujrzymy „zdesperowanego mściciela pełnego gniewu”. Zapowiada się mroczny thriller

W sieci pojawił się już oficjalny synopsis filmu The Batman. Wygląda na to, że dostaniemy mroczny thriller z bardzo „ludzkim” głównym bohaterem.

Już Christopher Nolan starał się ukazać Batmana nieco bardziej realistycznie. Być może znacznie lepiej uda się to Mattowi Reeves’owi.

The Batman – znamy opis filmu

The Batman zmierza do nas wielkimi krokami i z pewnością jawi się jako jedna z najciekawszych produkcji o superbohaterach. Po świetnie przyjętym Jokerze, który zrezygnował z „komiksowatości” na rzecz realizmu i ciężkich rozterek głównego bohatera, przyszła pora na innego ulubieńca tłumów ze stajni DC. W Batmana wcielił się Robert Pattinson, dlatego też zapowiada się, że jego wersja będzie znacznie bardziej mroczna i poważna.

Serwis Collider przedstawił oficjalny synopsis filmu The Batman. Krótki opis podsumowuje to, co najważniejsze dla fanów. Wiemy na pewno, że mściciel będzie dopiero zaczynał swoją przygodę z walką z przestępcami. Ton filmu kieruje się jednak w rejony mrocznego thrillera.

Batman” to trzymający w napięciu, pełen akcji thriller, który przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, mającego problem z równowagą między gniewem a prawością, gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób ukazuje Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego mściciela, w którym budzi się świadomość, że trawiący go gniew nie czyni go lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje. Synopsis The Batman

A więc mamy „pełen akcji thriller”, „surowy, intensywny sposób” przedstawienia bohatera i „trawiący go gniew”. Wszystko to wskazuje na bardzo ciężki klimat filmu. Co ciekawe, niektórzy mogli już oglądać wczesną wersję dzieła. Ich zdaniem nowy Batman pod względem klimatu przypomina miejscami nawet… horror. O tym, jak wyjdzie, przekonamy się już 4 marca 2022 roku.