The Ballad of Bonky to przeurocza gra jak z plasteliny. Darmowe demo już dostępne

Akcja, bijatyka i zręcznościówka w jednym? A do tego w uroczej, plastelinowej oprawie graficznej? Tak, taka gra powstaje, a nawet jej demo jest już udostępnione do pobrania. Oto The Ballad of Bonky.

W ostatnich dniach została udostępniona masa wersji demonstracyjnych wielu tytułów będących obecnie w fazie produkcji. Nie mogłem przejść obojętnie obok tego jednego z nich, widząc masę stworków wyglądających na ulepionych przez małe dzieci. Co ciekawe, za projekt odpowiada duet – Guy Unger i Cobcris. Poniżej znajdziecie trailer owocu ich prac.

The Ballad of Bonky to bouncy arcade adventure! Pokonuj wrogów, aby wystrzelić ich w powietrze, odbijając się po pokoju jak pociski. Walcz z uroczymi, złymi bandziorami i epickimi bossami, rozwiązuj zagadki i odkrywaj prawdę, sam lub z przyjacielem! – piszą twórcy na łamach karty produktu w serwisie Steam

Demo gry znajdziecie w tym miejscu. Zostało udostępnione w ramach Steam Next Fest, które zakończy się 7 października. Premierę produkcji zaplanowano na 2022 rok, jednakże bardziej szczegółowa data lub okres nie są obecnie znane. Nie wiem jak Wy, ale ja sobie dodam tę plastelinkę do mojej listy życzeń. Kiedy patrzę na ujęcia z tego indyka, od razu przychodzi mi na myśl kultowy The Neverhood. Co jak co, ale twórcy kupili mnie już samą grafiką.