Za 5 zł możecie przeżyć wyjątkową cyberpunkową przygodę RPG. Gigantyczna promocja na świetną grę

The Ascent to pozycja, o której było dość głośno, ale raczej z powodu (docelowo) bycia tytułem startowym na Xbox Series X/S. Nie jest idealna, ale za 5 złotych może okazać się Waszym kolejnym “uzależniaczem”.

Neon Giant obecnie znajduje się pod skrzydłami Kraftona. Twórcy pracują nad nową strzelanką FPP osadzoną w otwartym świecie, ale zanim dojdzie do premiery, warto przypomnieć sobie, czemu w ogóle koreański gigant zainteresował się studiem. Wszak miało tylko jedną premierę i było nią The Ascent.

The Ascent za 5 złotych to jak kradzież

Gigantyczne korporacje, wielka metropolia, cyberpunkowe klimaty, dziwaczni ludzie (i nie tylko…) oraz wszędobylskie, groźne i niebezpieczne roboty. Brzmi znajomo? No, nie mówię o Cyberpunku 2077 – pewnie zdradziły mnie te roboty – ale o The Ascent. Produkcji zespołu Neon Giant, która miała być tytułem startowym na Xbox Series X/S, lecz zaliczyła spore opóźnienie. Gdy w końcu zadebiutowała, zaoferowała coś więcej niż tylko świetną oprawę wizualną.

Idea jest może i prosta – światem na futurystycznej planecie Veles rządzą korporacje. I to nie z tych dobrych, które dbają o klimat czy pomagają potrzebującym. Niestety, panuje wyzysk, a praca dla wielu to najważniejszy czynnik życia, bez którego po prostu nie da się przetrwać. Korpo coś musi knuć, a główny bohater lub bohaterka trafia w sam środek tego wszystkiego. Zaczynamy jako najemnik zniewolony przez firmę, lecz szybko zrozumiemy, iż w tym wszystkim to właśnie firma jest “tą złą”. Wykonując kolejne zadania, będziemy próbowali obalić system.

Dalej zalatuje Cyberpunkiem, ale nic na to nie poradzę! Jednym z kluczowych motywów cyberpunkowych światów są właśnie korporacje. Rozgrywka w The Ascent znacząco jednak różni się od tego, do czego przywykliśmy w dziele CD Projekt RED. Akcję obserwujemy w widoku izometrycznym. Przede wszystkim będziemy walczyć, masakrując kolejnych niemilców na drodze, wykonując zadania w półotwartym świecie. Zyskamy nowe wyposażenie, ulepszymy postać, a także zwerbujemy pomocników. Dodatkowym plusem jest możliwość rozgrywki w kooperacji w maksymalnie cztery osoby.

Gdzie kupić grę “po taniości”?

Obecnie The Ascent możecie zgarnąć w niezwykle niskiej cenie. Za 4,88 zł na Instant-Gaming zakupicie kod na ten tytuł. Dostaniecie go do aktywacji na platformie Steam. Chyba że chcecie również wzbogacić się o fabularne DLC i parę cyfrowych paczek – możecie też kupić ulepszoną edycję.

Warto, bo kiedy w nią zagrałem pierwszy raz, zostałem wciągnięty na wiele godzin. Może i nie jest to idealna gra, ale z pewnością więcej niż idealna za niecałe 5 złotych. Dodam, że to obecnie historycznie najniższa cena.

Źródło: Instant-Gaming