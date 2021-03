TES VI zaskoczy nowymi mechanikami? Przeciek wspomina o rozgrywce

W sieci pojawił się przeciek z wiarygodnego źródła mówiący o TES VI. Gra ma zawierać nowy system tworzenia zaklęć. Dodatkowo rzekomo skorzysta z mechaniki przetrwania z Fallouta 4.

Nowe The Elder Scrolls jest najpewniej bardzo dalekie od premiery. Mimo to, Bethesda prawdopodobnie zajawiła krainę nadchodzącą do gry, a w sieci już pojawiają się przecieki odnośnie rozgrywki. Większość z nich to zwykłe spekulacje i bajeczki, ale jedna z pogłosek jest mocno wiarygodna.

TES VI z mechanikami survivalowymi i świeżym tworzeniem zaklęć

Grupa Tiffany Treadmore weszła w posiadanie dwóch ciekawych wieści odnośnie szóstego Elder Scrolls. Dotyczą one mechanik rozgrywki i na papierze brzmią bardzo intrygująco.

Zweryfikowane źródło TT twierdzi, że w grze pojawi się mechanika survivalu. Możemy ją kojarzyć chociażby z Fallout 4 i modów do Skyrima. W postapokaliptycznej grze Bethesdy została ona zrealizowana dość pobieżnie względem tego, co zaoferowali moderzy w TES V. Jest to jednak nowość, o którą prosili gracze, czego świadectwem gigantyczna popularność modyfikacji do Skyrima stawiających na trudy przetrwania w dziczy.

Druga plotka dotyczy tworzenia czarów i nie została jeszcze zweryfikowana przez Tiffany Treadmore. W grze rzekomo znajdzie się mechanika „rysowania run”. O ile obecność tej nowości nie została potwierdzona przez insiderów, to twierdzą oni, że Bethesda zadbała o zupełnie nowy system kreacji zaklęć. Plotka mówi, że nie przypomina on niczego, co mogliśmy zobaczyć we wcześniejszych produkcjach Bethesdy.

Na ten moment oba przecieki są oczywiście niepotwierdzone. Niemniej Tiffany Treadmore ma na swoim koncie bardzo dobrą serię ujawniania istotnych wiadomości. Grupa przewidziała odwołanie zeszłorocznych targów E3 oraz ujawniła liczne informacje z obozu Nintendo. Póki co traktujmy jednak wieści o TES VI ze sporym dystansem.

TES VI pójdzie na rękę fanom serii

O Bethesdzie można powiedzieć wiele złego, ale stara się zawsze słuchać graczy. Efekt końcowy bywa różny, ale widać, że firma bierze pod uwagę głos fanów w swoich nowych projektach.

Fallout 76 z czasem rozwinął skrzydła właśnie dzięki sugestiom społeczności, a Fallout 4 wziął pod uwagę kilka rzeczy, których zabrakło w Skyrimie. Już wtedy motyw survivalowy był mocno popularny wśród graczy i podejrzewam, że jego implementacja w F4 była swoistym testem i eksperymentem. Powrót mechanik przetrwania w nowych Scrollsach jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo prawdopodobny. Myślę, że to tylko jedna z rzeczy, jakie Bethesda wrzuci do swojego nowego erpega pod wpływem próśb społeczności.

Jeśli nie możecie się doczekać premiery The Elder Scrolls VI, to koniecznie sprawdźcie ten materiał. Gracz znalazł niesamowitą scenę w Unreal Engine 4, która wygląda jak żywcem wyciągnięta z Tamriel.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.