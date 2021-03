Tajemnica Premier Polski z gry Tekken 7 rozwiązana!

Wiemy jak nazywa się Premier Polski, jakim stylem walczy i dlaczego chce wziąć udział w turnieju Tekken 7.

Na łamach naszego portalu pisaliśmy już o zaskakującej postaci, która dołączyła do zawodników w turnieju Żelaznej Pięści (zobacz tutaj). Nowe informacje zawdzięczamy paczkom z gadżetami, które zostały wysłane do wybranych redakcji przez firmę Namco. Wśród upominków znalazły się pasy karate oraz list, którego autorem jest Heihachi Mishima. Informuje on rodzimego polityka, że nie zamierza wycofać z Polski oddziałów Tekken Force. Przedłożył jednak w wiadomości intrygującą propozycję:

Szanowna Pani Premier, nie mam zamiaru przychylać się do Pani prośby o wycofanie się oddziałów Tekken Force z Polski. Jednakże darzę Panią ogromnym szacunkiem z uwagi, że w tak młodym wieku została Pani Premierem. Nie mam wątpliwości, że odegra Pani znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości swojego kraju. Jeśli będzie Pani skłonna do kooperacji, otrzyma Pani silne wsparcie Mishima Zaibatsu dla Polski. Mowa o wszystkich przedsięwzięciach związanych z polityką, ekonomią i wojskiem. W przypadku odrzucenia tej oferty jestem pewien, że rozumie Pani, w jak niebezpiecznej sytuacji postawiłoby to Pani kraj. Jeśli ma Pani jakieś zastrzeżenia, zawsze może Pani wziąć udział w turnieju Króla Żelaznej Pięści i przedstawić mi je osobiście. Czekam na Pani starannie przemyślaną odpowiedź. Prezes Mishima Zaibatsu Heihachi Mishima, 22 stycznia

Jak nazywa się Premier Polski w bijatyce Tekken 7?

Wiemy, że imię i nazwisko nowej zawodniczki to Lidia Sobieska. Będzie on walczyła stylem karate. W paczkach szczęśliwcy znaleźli bowiem czarne pasy z imieniem i nazwiskiem protagonistki, która dodana zostanie w ramach DLC do gry. Co sądzicie o Pani Premier? Czy jest postacią w którą chętnie się wcielicie, tocząc zażarte boje z innymi przeciwnikami w grze Tekken 7? Zdaniem jednego z redaktorów Planety Gracza, wybór tej postaci jest mocno kontrowersyjny:

W Polsce łamane są prawa kobiet, rząd nic nie robi sobie z praworządności, co chwile strajki na ulicach. Pewnie twórcy Tekkena stwierdzili, że czas pomóc ciemiężonemu narodowi polskiemu i chociaż na otarcie łez wrzucą do gry postać, która może nieco podniesie nas na duchu. Cóż, mnie nie podniosła, a jeszcze bardziej utwierdziła, że w naszym kraju nie do końca dobrze się dzieje….Cały czas mam głęboką nadzieję na jakieś ciekawe uzasadnienie dla nowej postaci w Tekkenie. Nie chciałbym, aby nasz kraj był kojarzony z kiepskim politykiem. Może Ciri wędrująca pomiędzy światami, jednak stanie się faktem. A to całe nawiązanie do Beaty Szydło, okaże się kiepskim żartem?

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi wnioskami dotyczącymi Lidii Sobieskiej, które znajdziecie tutaj. Napiszcie czy się z nimi zgadzacie.

