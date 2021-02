Nowym zawodnikiem w Tekken 7 będzie premier Polski!

Tego chyba nikt się nie spodziewał. W grze Tekken 7 będziemy mogli pokierować nowym zawodnikiem, pojawi się premier Polski!

W ramach 18 DLC, gracze otrzymają dostęp do fikcyjnej postaci, jaką będzie premier polskiego rządu. Informacją tą podzielono się w trakcie trwania imprezy Japan Fighting Game Publishers Roundtable. Pani polityk nie przypomina Ewy Kopacz czy Beaty Szydło, ale to chyba dobrze. By móc wygrać w starciu z takimi oponentami jak King czy Heihachi Mishima, trzeba cechować się wysokim poziomem tężyzny fizycznej. Tego zdaje się jasnowłosej rodaczce nie brakować. Nie można też odmówić jej determinacji, bohaterka w trakcie rozmowy telefonicznej stwierdza, że musi wygrać w imieniu wszystkich Polaków. Cóż za oddanie! Póki co nie wiemy jaki styl walki będzie wyróżniał zawodniczkę, brakuje też informacji odnośnie daty wydania płatnego dodatku.

Tekken 7 to nie tylko premier Polski

Tekken 7 ukazał się na: automatach i konsolach: PlayStation 4, Xbox One. To również pierwsza część serii, która oficjalnie trafiła do dystrybucji na komputerach klasy PC (gra dostępna jest na Steam). Tytuł jest permanentnie rozwijany przez twórców. W ramach rozszerzeń oddano nam do dyspozycji m.in. takie dodatkowe postacie jak: King, Eliza, Lei, Anna, Julia, Leroy czy Kunimitsu. Kolejne patche poprawiały balans między zawodnikami i udostępniały nowe areny. Z czasem pojawiły się też kręgle (więcej tutaj). Bijatyka od dnia swojej premiery zbiera mocne oceny na portalu Metacritic: średnia ocen recenzentów (mowa o wersji na PS4), wynosi obecnie 82%. Nieco mniej przychylni są za to gracze, których uśrednione noty wahają się w granicach 65%.

Warto przypomnieć, że w Soul Calibur VI oddano nam możliwość pokierowanie Geraltem z Rivii. Wiedźmin z elitarnej Szkoły Wilka dostaje się do uniwersum z gry Namco, za sprawą magicznego portalu. Jego umiejętności związane z posługiwaniem się magią bojową, eliksirami i mieczem, okażą się być nieocenione. Występ Rzeźnika z Blaviken w bijatyce Japończyków, z całą pewnością można uznać za udany. Zadbano m.in. o ścieżkę dźwiękową z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, która przygrywała w trakcie starć (mowa o Hunt or be Hunted).

Zapewne zdecydowana większość z Was nie słyszała za to o grze Spitting Image. Pozycja bazowała na popularnym, brytyjskim programie satyrycznym. W tytule, który ukazał się w roku 1989 na platformach: ZX Spectrum, Amstrad CPC, Amiga i Commodore 64, mogliśmy m.in. wejść w skórę Jana Pawła II. Papież trzymając w dłoniach gitarę, starał się przywołać do porządku krnąbrnych polityków, takich jak: Michaił Gorbaczow czy Margaret Thatcher, zwaną też żelazną damą.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.