Żółwie Ninja dostaną mroczny film z aktorami tylko dla dorosłych

Będzie smutno, klimatycznie i ponuro oraz brutalnie. Nadciąga ekranizacja komiksu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, o ostatnim z Żółwi.

Ronin to chyba jedno z najciekawszych i najodważniejszych kulturowych dzieł ostatnich lat, które drastycznie zmienia i odświeża formułę TMNT. I teraz doczeka się nie tylko gry wideo, ale i filmu!

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin oficjalnie jako film

Od bardzo wielu lat różni ludzie u stery wielkich firm chcą skorzystać z marki Nickelodeon i stworzyć film przeznaczony jedynie dla dorosłych odbiorców. Wielokrotnie mówiono, że nadciąga brutalna, żółwia rzeź, ale nigdy jakoś oficjalnie potwierdzenia nie dostaliśmy. Wygląda na to, że gigantyczny sukces komiksu The Last Ronin to idealny argument za tym, aby w końcu powołać do życia hype’owany od lat projekt.

Najpierw zapowiedziano oficjalnie grę wideo opartą na komiksie, a teraz potwierdzono prace nad aktorskim filmem. Jak donosi The Hollywood Reporter scenarzysta Tyler Burton Smith aktualnie pracuje nad scenariuszem do aktorskiego filmu TMNT: The Last Ronin. Będzie to zupełnie nowa kinowa opowieść, a do tego z kategorią wiekową “R”, czyli przeznaczona jedynie dla dorosłych. Obiecuje to przede wszystkim wysoki poziom brutalności i ciężki, mroczny klimat.

Fabuła komiksu opowiada o ostatnim rozdziale w życiach tytułowych Żółwi Ninja. Potomek Shreddera wraz ze swoją świtą wybija ich, jednego po drugim. Przy życiu ledwo pozostaje tylko ostatni z bohaterów, który poprzysięga krwawą zemstę. Wykonuje ją przy używaniu broni każdego ze swoich poległych braci.

Film wyprodukuje Walter Hamada za pośrednictwem swojej firmy 18hz, która skupia się przede wszystkim na horrorach. Na razie nie znamy szczegółów ani nawet potencjalnej daty premiery – wszak dopiero powstaje scenariusz.

