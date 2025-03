Zastanawiacie się, w co pograć w nadchodzący weekend? Tak się akurat składa, że przychodzimy do Was z ofertami, którym naprawdę trudno się oprzeć. Tym razem są to symulatory na Steam, które zostały objęte świetnymi promocjami. Dzięki temu możecie zgarnąć masę tytułów w bardzo niskich cenach. Te nie przekraczają w naszym zestawieniu 15 złotych. Życzymy miłych zakupów oraz grania!

Jeśli szukacie interesujących gier, które wciągną Was na długie godziny, to świetnie trafiliście. Wśród przecenionych tytułów znajdziecie Drug Dealer Simulator, theHunter: Call of the Wild, The Exapists, Frostpunk i wiele innych produkcji. A jeśli macie ochotę na coś mniej konwencjonalnego, to Goat Simulator czy też Bee Simulator również czekają w świetnych cenach. Wszystkie dostarczą niezłą zabawę.

Za mniej niż 15 zł możecie zdobyć gry, które normalnie kosztują kilkadziesiąt, a nawet ponad sto złotych. To idealna okazja, by nadrobić zaległości i spróbować nowych gatunków bez obciążania portfela.

Trzeba też oczywiście zaznaczyć, że wszystkie klucze pochodzą ze sprawdzonego sklepu Instant Gaming, który wielokrotnie testowaliśmy. Możecie zapłacić m.in. BLIK-iem, a klucz dostajecie natychmiast po zakupie. Jeśli więc chcecie przenieść się za kierownicę ciężarówki, na pole uprawne albo też do warsztatu mechanika – to najlepszy moment, by zgarnąć tanie symulatory. Serdecznie zapraszamy do naszego zestawienia!

Najtańsze symulatory na PC. Promocja na klucze Steam (część 1)

APICO

APICO to odprężający symulator pszczelarstwa, który stanowi połączenie hodowli, zbieractwa oraz zapewniania ochrony pszczołom. Gra pozwala wcielić się w bohatera porzucającego monotonną pracę w wielkim mieście, by powrócić do rodzinnego domu w Porcie APICO i odkryć na nowo swoje pszczelarskie korzenie. Deweloperzy postanowili wykorzystać elementy biologii oraz zbierania zasobów.

Dzięki temu możemy krzyżować różne gatunki pszczół, co pozwoli na odkrycie ponad 45 unikalnych hybryd, a także łapać motyle, które posiadają unikalne efekty wpływające na otoczenie. Oprócz tego eksplorujemy różne biomy, zaś każdy z nich ukrywa oczywiście własne gatunki owadów. Wytwarzamy też miód, Apicolę i inne produkty pszczelarskie, aby to wszystko sprzedawać. Dodatkowo wprowadzono samotne pszczoły, dla których można budować specjalne siedliska, wspierając ich rozwój w naturalnym środowisku.

Frostpunk

Frostpunk zna chyba większość, ale dla niewtajemniczonych garść szybkich informacji: jest to opracowana przez polskie 11 bit studios gra strategiczna z elementami city buildera oraz survivalu. Akcja toczy się w alternatywnej wersji XIX wieku; na Ziemi zapanowała bezlitosna epoka lodowcowa. Gracz przejmuje kontrolę nad grupą ostatnich ocalałych. Naszym głównym zadaniem jest oczywiście znalezienie schronienia, którym szybko okazuje się parowy generator ciepła. To właśnie wokół niego budujemy osadę.

Następnie ją rozwijamy, próbując zapewnić dobre warunki mieszkańcom. Rozgrywka skupia się wokół zarządzania społecznością. Musimy tutaj często podejmować ważne decyzje i uchwalać prawa, czasem niekoniecznie moralne. Najważniejsze jednak jest to, aby ludność nie była niezadowolona, gdyż może to skłonić ją do buntu, a w rezultacie do obalenia zarządcy i tym samym zakończenia gry.

The Escapists

The Escapists to strategiczna gra symulacyjna z elementami sandboxa, w której wcielamy się w więźnia marzącego o wolności. Nasz cel jest prosty: uciec. Jednak droga do sukcesu jest trudna, wymaga sprytu, cierpliwości i umiejętności planowania. Gracz musi bowiem nauczyć się codziennej rutyny więzienia, uczestniczyć w apelach, pracować, zdobywać sojuszników i unikać wzbudzania podejrzeń strażników.

Pod osłoną codziennych obowiązków zbieramy przydatne przedmioty, które posłużą do stworzenia narzędzi, broni lub improwizowanych sposobów na ucieczkę. Twórcy oddali nam do dyspozycji osiem różnych więzień, zaś każde z nich posiada unikalny układ i wyzwania. Możliwości ucieczki są liczne – możemy kopać tunel, podszywać się pod strażników, zorganizować zamieszki albo znaleźć inny sposób.

