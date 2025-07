Tanie gry na PS5/PS4 w pudełkach. 80 tytułów od 15 zł do 50 zł w dużej promocji

Kto woli gry pudełkowe na PlayStation od wydań cyfrowych, niech spojrzy na promocje z Allegro, gdzie nawet najbardziej znane tytuły kosztują mniej niż dobra kawa na mieście. Zgromadziliśmy 80 najlepszych okazji z gwarancją najniższej ceny. Wśród nich znajdziecie też tytuły AAA, w tym Batmana, Uncharted, The Last of Us, Dead Island, Mortal Kombat i wiele więcej.

Zazwyczaj podrzucamy Wam zestawienia z promocjami na gry z PS Store, jak te najnowsze, w którym wybraliśmy 30 najlepszych tytułów do 35 zł z Letniej Wyprzedaży 2025. Jednak nie każdy lubi “cyfrę” i woli mieć w swojej kolekcji wydania w pudełkach. Te znajdziecie właśnie w tej publikacji, więc zobaczcie 80 świetnych gier w niskich cenach.

Warto zaznaczyć, że nie są to przypadkowe promocje, tylko wyselekcjonowane okazje z Allegro z oznaczeniem najniższej ceny – zafoliowane i pachnące nowością. Znajdziecie tutaj gry AAA, tytuły z edycji Day One, uznane RPG-i oraz pełnoprawne przygody na dziesiątki godzin.

W pierwszej części przeglądu znajdziesz gry od 14,99 zł do 24,99 zł. Wśród nich są zarówno tytuły niszowe, jak i znane produkcje od największych wydawców. Co ważne – wiele z tych gier to edycje premierowe, zawierające dodatkowe materiały, których nie znajdziesz w wersjach cyfrowych.

Tanie gry pudełkowe na PS5/PS4. Najniższe ceny z Allegro (część 1)

Symbolem ❤️ oznaczyliśmy te gry, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Warto się nimi zainteresować nie tylko ze względu na cenę, ale też jakość i potencjał na świetną rozgrywkę.

Immortals Fenyx Rising

Na początek zaskakująco zabawna i pełna uroku przygoda od Ubisoftu. Otwarty świat inspirowany mitologią grecką, świetna narracja i dodatkowo widowiskowa walka. Gra łączy elementy Zeldy i Assassin’s Creed, a teraz dostępna jest za mniej niż 16 zł – to niemal kradzież!

Outriders – Day One Edition

Mieszanka RPG i kooperacyjnej strzelanki z brutalną walką, supermocami, jak również z postapokaliptycznym klimatem. Dodatki z edycji premierowej tylko dodają smaczku. Za mniej niż 20 zł? Absolutny hit w tej cenie, więc gorąco polecamy.

Elex II

Jeśli jesteś fanem Gothica lub klasycznych RPG od Piranha Bytes, ta gra cię zainteresuje. Otwarte światy, frakcje, jetpacki i trudne wybory moralne. Elex II to surowy, ale wciągający tytuł.

To dopiero początek! Na kolejnej podstronie również znajdziesz wyjątkowe okazje – tym razem w przedziale 25–39,99 zł. Jeśli lubisz kultowe serie na PlayStation, takie jak Uncharted, Ratchet & Clank czy Until Dawn, koniecznie sprawdź, co jeszcze można dziś dorwać w promocji.