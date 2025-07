30 najlepszych gier do 35 zł z Letniej Wyprzedaży w PS Store. Tanie hity AAA na PlayStation

W PS Store trwa właśnie jedna z największych okazji sezonu – Letnia Wyprzedaż 2025, która przyniosła setki atrakcyjnych przecen na gry z różnych gatunków. Z morza promocji wybraliśmy najlepsze gry w pułapie do 35 zł, zatem to naprawdę tanie okazje. Szykujcie się na tanie hity AAA i niezależne odkrycia z bardzo wysokimi ocenami.

Letnia Wyprzedaż 2025 w PS Store to świetna okazja, by nadrobić zaległości lub wypróbować coś nowego bez drenażu portfela. Co więcej, obniżki sięgają nawet 90%, a większość cen mieści się w granicach kilkunastu złotych. Wiele gier to znane i cenione tytuły, które jeszcze niedawno kosztowały kilkadziesiąt złotych więcej.

Promocja trwa do 31 lipca 2025 roku, więc czasu na decyzję jeszcze trochę zostało. Posiadacze subskrypcji PS Plus mogą liczyć na dodatkowe zniżki. To dobra okazja, by połączyć letni relaks z ekscytującą rozgrywką – czy to przy ambitnym RPG, czy w intensywnych strzelankach.

Promocje w PS Store z jeszcze jednym dodatkowym rabatem?

A jeśli zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu budżetu, warto sięgnąć po tanie doładowania portfela PSN na stronie Instant Gaming. Przykładowo: karta o wartości 100 zł kosztuje tam 93 zł z groszami, co w połączeniu z wyprzedażą pozwala na dodatkowe oszczedności:

Zerknijcie na pierwszą połowę listy tanich gier na PlayStation z nowej wyprzedaży. Zaraz pod nią podpowiadamy, co zasługuje na szczególne wyróżnienie, więc na pewno złowicie coś fajnego.

Letnia Wyprzedaż 2025 w PS Store. Hity do 35 zł (pierwsza część listy)

Wśród najbardziej kuszących przecen znalazła się Fury Unleashed, czyli dynamiczna platformówka roguelite, która łączy komiksową oprawę graficzną z efektowną akcją. Gra sprawdza się świetnie w pojedynkę, ale najwięcej frajdy daje w trybie kooperacji. Doskonała dla fanów szybkiego tempa, ale też dla tych, którzy lubią wyzwania i system progresji.

Kolejnym mocnym punktem wyprzedaży jest Alan Wake Remastered, czyli odświeżona wersja klasycznego thrillera akcji od studia Remedy. Gra wciąga gęstym klimatem i narracją przypominającą seriale w stylu „Twin Peaks” czy „Z Archiwum X”. Warto również wspomnieć, że nowa wersja wygląda znakomicie i działa płynnie na PS5 – teraz dostępna w rewelacyjnej cenie.

Nie można też pominąć LEGO Harry Potter Collection, która łączy dwie gry w jednym pakiecie, obejmując pełną historię młodego czarodzieja. To świetna zabawa dla graczy w każdym wieku – pełna humoru, zagadek i przyjemnej kooperacji na podzielonym ekranie. Idealna opcja na letnie wieczory w duecie, zwłaszcza dla fanów uniwersum J.K. Rowling.

Na uwagę zasługuje również Control Ultimate Edition, która zawiera pełną wersję gry wraz z wszystkimi dodatkami. To jedna z najbardziej unikalnych gier ostatnich lat – z surrealistycznym klimatem, świetnym systemem walki i wyjątkową oprawą wizualną. W tej edycji można grać zarówno na PS4, jak i PS5, z ulepszeniami graficznymi i ray tracingiem.

