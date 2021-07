Take-Two Interactive zakupiło „speca od animacji twarzy”

Wydawca Rockstar Games i 2K Games nabył firmę Dynamixyz, która specjalizuje się w tworzeniu animacji twarzy do gier, filmów i seriali. Take-Two Interactive dzięki temu zyskało na wyłączność dostęp do wielu technologii związanych z motion capture.

Na temat tego ogromnego przejęcia poinformowało PlayStation LifeStyle na łamach swojego serwisu. Wielu z Was może się zastanawiać, kim jest wspomniane Dynamixyz. To jedna z wiodących na świecie firm, która jest odpowiedzialna za tworzenie animacji do wielu hitów ze świata popkulatury. Do portfolio tego specjalisty możemy zaliczyć Avengers: Endgame, NBA 2K21, Love, Death & Robots, a także Red Dead Redemption 2. W związku z tym bez wątpienia możemy tutaj mówić o naprawdę dobrym zakupie.

Rewolucyjna technologia i usługi analizy twarzy firmy Dynamixyz to wysoce komplementarny i strategiczny dodatek do światowej klasy struktury wydawniczej i deweloperskiej Take-Two. CEO Dynamixyz, Gaspard Breton i jego wizjonerski zespół cieszą się zasłużoną reputacją dostawcy najszerszej i najbardziej inteligentnej gamy rozwiązań motion capture dla przemysłu rozrywkowego, a ich praca zachwyciła miliony ludzi na całym świecie, od kas sklepowych po salony. Cieszymy się, że dołączą do naszego zespołu, włączymy ich autorskie technologie i kreatywność do naszej przyszłej oferty i będziemy nadal rozwijać ich możliwości i rozwiązania. – powiedział Michael Worosz, wiceprezes wykonawczy i szef działu strategii i wydawnictw niezależnych w Take-Two Interactive

Najpewniej ze względu na dobrą współpracę w przeszłości Take-Two Interactive postanowiło włączyć do swojej rodziny wspomnianych pracowników. Nie ujawniono kwoty, jaką ten zagraniczny wydawca musiał ponieść w celu dokonania tego zakupu, ale możemy być pewni, że tanio nie było.

W ostatnim czasie giganci branży growej bardzo często dokonują konkretnych zakupów. Zdecydowanie najwięcej takich przypadków ostatnio odnotowaliśmy w przypadku PlayStation Studios i Xbox Games Studios. Na ten moment nie widać końca tego zakupowego szału i nie zanosi się na to, abyśmy go prędko zobaczyli.