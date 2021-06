Szef Xbox gratuluje Sony przejęcia studia i broni swojej taktyki

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Szef Xbox postanowił pogratulować Sony zakupu studia Housemarque. Dodatkowo Phil Spencer uzasadnił niedawne, wielkie zakupy Microsoftu.

Przejęcie Housemarque przez PlayStation odbiło się głośnym echem w sieci. Naturalnie wieści dotarły też do szefa Xbox, Phila Spencera. Udzielił on niedawno wywiadu, w którym pogratulował Sony zakupu. Dodatkowo opowiedział też o podejściu Microsoftu do takich transakcji.

Spencer odniósł się do pojawiających się czasem dyskusji, w których kwestionuje się to, czy przejęcia studiów są dobre dla deweloperów. Phil wytłumaczył, że, zakładanie studia tworzącego gry wymaga bardzo dużo pracy i stwarza spore ryzyko porażki. Chęć sprzedaży studia lub całej grupy zespołów nie jest jego zdaniem niczym złym.

Czasami widzę dialog w branży na temat tego, czy przejęcia to dobra czy zła rzecz. Jedną z kwestii, którą chciałbym poruszyć jest to, że zakładanie nowego studia – zakładanie każdego małego biznesu – szczerze mówiąc jest bardzo ryzykowne, a zakładanie studia tworzącego gry wideo jeszcze bardziej. I jeśli zespół rzeczywiście podejmuje ryzyko założenia nowej firmy, założenia nowego studia, budowania tego przez lata, budowania wartości, mówienie, że nie powinni sprzedawać (firmy – red. ), jest krótkowzroczne. Dotarcie do punktu, w którym można stworzyć prawdziwą wartość, jest dla nich ryzykowną podróżą. – powiedział Phil Spencer w rozmowie z głównym oddziałem IGN

Wykupywanie studiów jest już standardem w branży. O ile przejęcie Bethesdy oraz ZeniMax może budzić kontrowersje, w gruncie rzeczy nie jest niczym złym i Microsoft miał do tego pełne prawo. Biznes to w końcu biznes i dotyczy to każdego giganta rynku gier wideo.