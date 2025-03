Ta gra za darmo was zaskoczy. 100% pozytywnych recenzji i kosztuje 0 złotych

Ile musi kosztować dobra gra? Otóż nie musi wcale kosztować – tak, jak Freeforce Airplanes na Steam. To gra za darmo o wyścigach samolotów, która zbiera bardzo pozytywne opinie od graczy. Jej cena jest równie atrakcyjna, co sam gameplay i wynosi okrągłe 0 złotych. To uczciwa kwota, za wiele godzin świetnej zabawy.

Freeforce Airplanes – to nowa gra za darmo na Steam

Tym razem przedstawiamy wam Freeforce Airplanes. To gra za darmo, w której przejmiecie stery… samolotu wyścigowego. A konkretniej, to aż 10 zróżnicowanych modeli, z których każdy ma inne sterowanie i odmienną charakterystykę. Każdy wyścig to odmienna sceneria, inna trasa i mnóstwo emocji wynikających z emocjonujących prędkości. Gra pozwoli nam zmierzyć się z przeciwnikami AI, albo inną osobą w ramach lokalnej gry wieloosobowej. I to wszystko za darmo!

Grę możecie przypisać do swojej biblioteki na Steam z poniższego linku:

Oczywiście to nie jedyna darmowa gra na PC, jaka możecie aktualnie zdobyć. W sieci jest mnóstwo opcji, czy to na Steam, czy w innych serwisach. Na szczęście nie musicie ich przeszukiwać ręcznie – mamy dla was specjalny dział przygotowany dla gier za darmo. To w nim znajdziecie wszystkie aktualne promocje i najciekawsze bezpłatne tytuły na PC oraz konsole. Jest w co grać i wcale nie trzeba płacić.

Źródło: Steam