Szybcy i wściekli 9. Najnowsza odsłona przeniesie nas w komos? Vin Diesel zabrał głos

Nie brak pogłosek, które sugerują, iż produkcja Szybcy i wściekli 9 zabierze nas w kosmos. Vin Dieseil postanowił odnieść się do tych pogłosek.

Vin Diesel zwrócił uwagę, że motywem przewodnim filmu ma być hasło nie rezygnuj z rodziny. To bowiem bardzo istotna wspólnota od której nie należy się odwracać ani jej przekreślać. Wiemy też, że powróci Han (którego zagra Sung Kang) a jego relacje z Domem mają być ważną częścią scenariusza.

Zaprezentowano także nowe zdjęcia:

Co zaś tyczy się kwestii przeniesienia bohaterów w kosmos, to Vin Diesiel nie chciał zdradzić zbyt wiele, odpowiedział zdawkowo żadnych spoilerów. Nie wykluczył niemniej tej ewentualności. Zwrócił uwagę, iż Justin Lin słynie z myślenia w sposób niekonwencjonalny. W jego opinii to osoba, która potrafi zrobić coś z niczego. Lin wykorzysta wszystko co dostępne, by przekonująco włączyć to w historię.

Premiera widowiska Szybcy i wściekli 9 odbędzie się 26 maja 2021 roku. Okres oczekiwania na film wydłużyła pandemia.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.