To już pewne! Film Szybcy i Wściekli 9 zabierze nas w kosmos

Pogłoski się potwierdziły. Fabuła produkcji Szybcy i Wściekli 9 zafunduje nam podróż w kosmos, najnowszy trailer mówi wszystko.

W sieci ukazał się kolejny zwiastun do którego obejrzenia gorąco zachęcamy. Jeśli lubicie szybkie bryki i piękne kobiety, nie powinniście być zawiedzeni. Pamiętacie niemniej, że scenariusz tonie w oparach absurdu i do opowieści należy podejść ze sporym dystansem.

W filmie pojawią się tacy aktorzy jak: Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren czy Charlize Theron. Za scenariusz odpowiadają Chris Morgan oraz Daniel Casey, za kamerą stoi zaś Justin Lin. Jak zwrócił uwagę Vin Diesel, fabuła ma w sporej mierze koncentrować się wokół tematu rodziny. Od tej istotnej wspólnoty nie należy się bowiem odwracać, ani też jej przekreślać. Oś historii będą stanowiły relacje Hana (którego zagra Sung Kang) z Domem (wspominaliśmy o tym w jednym z naszych tekstów).

Co ciekawe w filmie wystąpi również syna Vina Diesela. Liczący 10 lat chłopak (Vincent Sinclair) wcieli się w młodego Dominica Toretto. Jeśli zaskakujące jest dla Was nazwisko młodej gwiazdy, to przypominamy, że Vina Diesel to tak naprawdę Mark Sinclair.

Szybcy i Wściekli 9 to przede wszystkim szybkie bryki

Jeśli mowa o samochodach, które zawsze pełniły najistotniejszą rolę w widowisku z serii Szybcy i Wścielki, to nie zabraknie takich aut jak: Mercedes Klasy G, Mercedes-AMG GT, Shelby Mustang, Dodge Charger SRT oraz Pontiac Fiero. Co ciekawe ten ostatni model ma być wyposażony w napęd odrzutowy.

Przypominamy również, że Studio Universal Pictures planuje zakończyć przygodę z serią Szybcy i wściekli. Cykl produkcji trakujących o losach Dominica Toretto, zarobił w ciągu 20 lat niebagatelną sumę 5,7 mld dolarów. Niemniej chyba nadeszła pora, aby dać odetchnąć marce. Poza opisywaną produkcją F9, ukażą się jeszcze dwie pozycje osadzone w uniwersum. Nie można jednak wykluczyć kolejnych spin-offów.

Premiera produkcji została zaplanowana na dzień 25 czerwca. Przypominamy, że wcześniejsza data wydania miała mieć miejsce 22 maja 2021 roku. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy film obejrzymy w kinach? Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, miejsca te nadal pozostają zamknięte. Miejmy nadzieję, że tym razem nic nie stanie widzom na przeszkodzie i wszyscy zapoznamy się z seansem w wyznaczonym terminie.

Za co najbardziej kochacie Szybkich Wściekłych? Lubicie oglądać odpicowane fury? Dajecie się ponieść emocjom, które przeżywają główni bohaterowie? Przemawia do Was lekka i przystępna formuła filmu? A może przyciąga Was świetna muzyka? Dajcie znać w komentarzach.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.