Sunset Overdrive może nie być już tytułem ekskluzywnym Microsoftu

Sony zarejestrowało nowy znak towarowy, który sugeruje pozbawienie Microsoftu kolejnego tytuły ekskluzywnego. Sunset Overdrive najpewniej zmierza na konsole PlayStation.

Nieoczekiwanie świat obiegła wieść o zarejestrowaniu przez właściciela marki PlayStation znaku towarowego Sunset Overdrive. Mowa tutaj o tytule będącym tylko i wyłącznie produkcją przeznaczoną na platformy konkurencji. Warto jednak wziąć pod uwagę, że może to być jedynie formalność, która nie ma nic wspólnego z przygotowaniem portu. Producent gry obecnie należy do Sony, dlatego nie powinien nikogo dziwić fakt zarejestrowania nazwy gry przez PlayStation. Mimo to, sporo zależy również od umów o ekskluzywność tytułu.

Dla niewtajemniczonych Sunset Overdrive jest produkcją na wyłączność dla platform Microsoftu przygotowanym przez Insomniac Games. W grze wcielimy się w punk sprzątacza, który musi oczyścić z potworów tytułowe miasto Sunset. Rozgrywka głównie opiera się na strzelaniu z trzeciej osoby. Jaskrawa oprawa graficzna niech nikogo nie zmyli, bo nie jest to produkcja kierowana do najmłodszych.

Bez wątpienia wydanie portu ucieszyłoby wielu graczy. Szczególnie widzę tutaj sens w związku z rynkiem amerykańskim, gdzie królują konsole PS4 i PS5. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby gra miała trafić do PS Plus od razu przy premierze tak, jak to miało miejsce z ulepszoną wersją Wreckfest.

Bardzo możliwe, że więcej usłyszymy o tym przy kolejnego pokazu PlayStation. W ubiegłych latach takowe mogliśmy zobaczyć w okresie letnim, niedaleko terminu E3. Przypomnijmy, że japoński gigant odłączył się od targów w Los Angeles na rzecz własnej eventu.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.