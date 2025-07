Choć studio Sucker Punch aktualnie skupia się na nowej grze Ghost of Yotei, serca wielu graczy na nowo zabiły szybciej. Wszystko za sprawą Nate’a Foxa, który otwarcie przyznał, że marzy o powrocie do Infamous. Czy kultowa seria superbohaterska doczeka się odrodzenia na PS5?

„Chciałbym wrócić do Infamous” dyrektor Sucker Punch daje fanom nadzieję na powrót serii

W najnowszym wywiadzie dla Game Informer Nate Fox (dyrektor kreatywny Sucker Punch) poruszył temat, który od lat elektryzuje fanów PlayStation: Infamous. „Chciałbym znów nad nią pracować”, powiedział bez zawahania. Nie było to PR-owe hasło rzucone na wiatr, brzmiało jak coś, co naprawdę nosi w sercu. Mimo że studio skupia się obecnie na ambitnym projekcie Ghost of Yotei, zapowiedź takiej chęci jest dla fanów jak zapalenie latarni nadziei.

Dla wielu graczy Infamous to wspomnienie pierwszych chwil z supermocami, wyborów między dobrem a złem, i miasta, które reagowało na każdy nasz ruch. Od debiutu Cole’a MacGratha w 2009 roku, przez dynamiczne Infamous 2, aż po efektownego Second Sona na PS4, seria zdołała stworzyć własną tożsamość. Od 2014 roku cisza. I właśnie dlatego jedno zdanie Nate’a Foxa potrafiło na nowo rozbudzić emocje.

Fox wspomniał również o tym, że chętnie zobaczyłby remaster całej trylogii. I trudno się dziwić, zaledwie kilka kliknięć w sieci pokazuje, że gracze od lat domagają się powrotu Infamous. PlayStation 5, choć dysponuje potężną mocą, wciąż potrzebuje więcej ekskluzywnych tytułów, które przyciągną zarówno starych wyjadaczy, jak i nowych użytkowników. Odświeżona seria mogłaby być tym brakującym ogniwem, z poprawioną grafiką, płynnością i wsparciem dla nowoczesnych funkcji DualSense.

Na razie Sucker Punch działa w rytmie jednej produkcji, a Ghost of Yotei zapowiada się na ogromne przedsięwzięcie. Ale to, że Fox otwarcie mówi o powrocie do Infamous, jest czymś więcej niż zwykłą nostalgią. To znak, że iskra wciąż się tli. A skoro serce twórcy dalej bije w rytmie supermocy, to może już niedługo znów usłyszymy dźwięk elektrycznego wyładowania Cole’a lub zobaczymy Delsina biegającego po dachach. Czasami wystarczy jedno zdanie, by na nowo rozpalić marzenia.

