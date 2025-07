Ta gra kosztowała prawie 200 złotych, teraz kupicie ją za 4. Świetna przygoda na PC

The Lamplighters League to świetna gra, którą teraz możecie wyrwać za bezcen. Gra została przeceniona ze 152 złotych na nieco ponad cztery. Świetna oferta na Steam!

Promocja na The Lamplighters League. Gra za kilka złotych

The Lamplighters League to pełna charakteru, stylu i intrygi gra taktyczna, która przenosi graczy do alternatywnych lat 30. XX wieku. Świata, w którym za eleganckimi kapeluszami i dymem papierosów czai się mroczna siła próbująca przejąć kontrolę nad światem. W tej przygodzie nie kierujesz elitarą drużyną herosów, a grupą wyrzutków, oszustów i rozbitków, którzy, choć nieidealni, są ostatnią nadzieją ludzkości. Twój cel? Powstrzymać złowieszczy kult Banished Court i jego szaleńczy plan, zanim będzie za późno.

Za grą stoją twórcy Shadowrun Trilogy i BATTLETECH, studio Harebrained Schemes, które ponownie udowadnia, że potrafi tworzyć światy z duszą. The Lamplighters League to unikalne połączenie skradankowej infiltracji w czasie rzeczywistym i taktycznych starć turowych, w których każdy ruch i każdy błąd może kosztować cię zwycięstwo, albo życie. Każdy członek twojej drużyny to postać z krwi i kości: ma swoje mocne i słabe strony, historię i osobowość. Uczysz się ich stylu walki, rozwijasz ich zdolności i z czasem tworzysz z tej zbieraniny autentyczny zespół.

Czy taka cena brzmi zachęcająco? Bez dwóch zdań tak!

Źródło: Instant Gaming