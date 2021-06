Nie masz PS5? I tak możesz zobaczyć nowe Final Fantasy w akcji [WIDEO]

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Do sieci trafiły już pierwsze nagrania z wersji demo zbliżającego się Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin. Jeżeli nie posiadacie własnej konsoli do grania, a chcielibyście zobaczyć, jak wygląda produkcja, sprawdźcie wideo z tego newsa.

Choć początkowo gracze mieli trudności z uruchomieniem Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin, trial gry jest możliwy do pobrania już na dyski PS5. Zagraniczny kanał PlayStation Access wczoraj przeprowadził transmisję, podczas której twórcy wspomnianych treści wideo przeszli całe demo. Poniżej możecie zobaczyć ich starania. Zalecamy przed seansem wzięcie czegoś do picia i jedzenia, ponieważ ten trwa około półtorej godziny.

Zachęcamy szczególnie obejrzenie tego wideo, ponieważ należy do jednych z dłuższych do odnalezienia na YouTube. Zdarzy się, że część z nich trwa nawet prawie trzy razy krócej, więc rzeczywiście nie trzeba aż tyle czasu poświęcić na przejście.

Cóż, doskonale wiemy, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na PS5 nie tylko ze względów finansowych. Choć z dostępnością konsoli jest już zdecydowanie lepiej, to nie zawsze można z łatwością znaleźć zestaw z dobrymi dodatkami. Szczególnie to zauważyliśmy przez wiele wypowiedzi czytelników z naszego fanpage’a, na który serdecznie zapraszamy.

Co sądzicie na razie o nowym Finalu? Szczerze mówiąc, mi ta odskocznia od głównego nurtu serii przypadła do gustu.