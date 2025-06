Stellar Blade Multiplayer? Gracze odkryli ciekawe pliki gry

Tryb multiplayer w Stellar Blade, czyli porzucone pliki

Z pozoru Stellar Blade to klasyczna gra akcji dla jednego gracza — dynamiczna, widowiskowa, stworzona z myślą o doświadczeniu solo. Ale okazuje się, że pod powierzchnią kryje się coś więcej. Jak ujawnili modderzy, PC-towa wersja gry zawiera ślady porzuconego trybu multiplayer, który mógłby całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegamy tę produkcję.

Modderzy zaglądający do plików dema Stellar Blade na PC znaleźli kod pozwalający uruchomić dwóch bohaterów jednocześnie. Efekt? Gra automatycznie przełącza się w widok podzielonego ekranu, co wyraźnie sugeruje, że twórcy planowali lokalny tryb kooperacji. Ale na tym nie koniec — w plikach znajdują się też odniesienia do PvP, czyli trybu rywalizacji między graczami. To już nie są puste resztki po niezrealizowanym pomyśle. To ślady czegoś, co istniało, zostało przetestowane i – z nieznanych powodów – wycięte tuż przed premierą.

Choć oficjalnie trybu multiplayer nie ma w grze, fakt, że jego komponenty wciąż istnieją w plikach, daje nadzieję. Społeczność modderów już teraz eksperymentuje z przywracaniem funkcjonalności — jeśli im się uda, gracze na PC mogą wkrótce zagrać w Stellar Blade wspólnie, ramię w ramię lub w bezpośrednich starciach. To spora zmiana dla gry, która od początku była reklamowana jako doświadczenie solowe. Ale może właśnie to jest jej ukryty potencjał? Tak jak God of War: Ascension pokazał, że nawet narracyjne gry akcji mogą zyskać dzięki multiplayerowi, tak i Stellar Blade może jeszcze zaskoczyć.

Nie jest wykluczone, że Shift Up porzuciło tryb multiplayer z powodu ograniczeń czasowych lub technicznych — ale równie możliwe, że funkcja wróci w pełnej formie w sequelu, który już teraz jest w planach. Po sukcesie wersji na PS5, kontynuacja ma być jeszcze większa i odważniejsza, a porzucone pomysły z „jedynki” mogą doczekać się drugiego życia. Tymczasem premiera PC-towej wersji Stellar Blade już za kilka dni. Demo jest dostępne, gra wygląda zjawiskowo — a teraz dodatkowo intryguje. Bo może to wcale nie jest tylko gra dla jednego gracza. Może gdzieś pod warstwą shaderów, animacji i fabularnych zwrotów akcji, kryje się coś, co miało być współdzielone.

