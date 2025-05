Stellar Blade 2 potwierdzone. Znamy nawet przybliżoną datę premiery

Fani dynamicznych akcji w klimacie sci-fi mają powód do radości. Studio Shift Up potwierdziło, że prace nad kontynuacją idą pełną parą. Pierwsza odsłona sprzedała się bezapelacyjnie świetnie, co otworzyło drogę do kolejnych projektów. Twórcy zapewniają, że chcą zachować znany styl walki i rozbudować uniwersum. Wiadomo już, że sequel ukaże się przed końcem 2026 roku, choć dokładna data wciąż jest ustalana.

Kontynuacja wzbogacona o nowe mechaniki

Koreańskie studio Shift Up oficjalnie potwierdziło prace nad kontynuacją Stellar Blade. Zgodnie z najnowszym raportem inwestorskim, Stellar Blade 2 ukaże się przed końcem 2026 roku, czyli jeszcze przed 2027 rokiem.

W dokumencie podkreślono, że oryginalna gra była “bezsprzecznym sukcesem komercyjnym” na całym świecie. Tylko w ciągu roku od premiery Stellar Blade wygenerowało dla wydawcy ponad 48 milionów dolarów przychodów. A to gigantyczny sukces, bo mówimy przecież o zupełnie nowym IP i to od nieznanego wcześniej studia.

Choć szczegóły fabuły i mechanik pozostają tajemnicą, potwierdzenie szybkiego powrotu marki (około dwa lata od premiery oryginału) sugeruje, że studio Shift Up wykorzysta zdobyte doświadczenie i zasoby, by dostarczyć równie dopracowaną grę. Fani mogą spodziewać się dalszego rozwinięcia narracji oraz stylistyki action-adventure, które wyróżniły pierwszą odsłonę.

Źródło: mp1st