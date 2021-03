Half-Life Citadel znów wyciekło do sieci. Valve nie umie trzymać gry w tajemnicy

Pracownik Valve przypadkowo ujawnił Half-Life Citadel. To kolejny raz, kiedy gra wypłynęła do sieci przez jednego z deweloperów.

Od paru miesięcy wiemy, że Valve rozwija kilka nowych gier. Gabe Newell potwierdził, że deweloperzy chcą tworzyć produkcje dla jednego gracza. Od tego czasu regularnie otrzymujemy wskazówki na temat kolejnych tworów legendarnego zespołu. Jednym z nowych projektów najwyraźniej jest kolejna odsłona Half-Life.

Half-Life Citadel zauważone u pracownika Valve

Starszy animator pracujący dla Valve wrzucił na Twittera filmik, w którym chwalił się ciekawą animacją. Co ciekawe, nagrał on swoje dzieło telefonem i przypadkiem uchwycił zakładki w przeglądarce.

Na trzech z nich możemy ujrzeć segmenty z podpisem Citadel. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie fakt, że wspomniany tytuł został już wcześniej ujawniony przez innego pracownika Valve.

Teraz mamy pewność, że gra faktycznie powstaje. Oczywiście animator szybko usunął filmik ze swojego Twittera. Mimo to, gracze zdążyli go przechwycić i obejrzycie go w tym miejscu. Poniżej znajdziecie wspomniane zakładki po odpowiednim wyostrzeniu i zbliżeniu.

Czym może być Half-Life Citadel?

Citadel to wielka wieża, którą z pewnością znają gracze Half-Life. Pojawia się ona w HL2 i Alyx, więc wątpię, aby gra nie była związana ze słynnym uniwersum. Nawet jeśli to tylko kodowa nazwa gry, to z pewnością nie jest ona przypadkowa.

Ciężko stwierdzić, czym dokładnie jest projekt. Przewiduję, że to kolejna odsłona Half-Life przeznaczona na gogle wirtualnej rzeczywistości. Alyx ma otwarte zakończenie i prawdopodobnie jest to bezpośrednia kontynuacja gry z zeszłego roku.

Równie dobrze może to być coś zupełnie innego – spin-off lub gra przeznaczona na bardziej standardowe platformy. Valve pracuje nad kilkoma projektami, więc niewykluczone, że sequel Alyx powstaje na równi z innym projektem w uniwersum Half-Life.

Raczej nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że to Half-Life 3, ale jakkolwiek nierealna zdaje się być zapowiedź słynnej kontynuacji, to nie można jej wykluczać. Stawiałbym jednak, że nie chodzi tu bezpośrednią kontynuację przygód Gordona Freemana.

Póki co musimy czekać na więcej wskazówek. Pewne jest, że Valve coś szykuje i nie zdziwiłbym się, gdyby powyższy przeciek był świadomym posunięciem. Wspomniany animator to weteran branży, więc taka wpadka byłaby bardzo dziwna. Dodatkowo Valve lubi bawić się w taki sposób oczekiwaniami fanów. Studio słynie z umieszczania wskazówek odnośnie swoich następnych projektów. Gabe Newell już nieraz nas zaskakiwał w podobny sposób.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.