Grajcie za darmo na Steam. Dwie gry, które warto poznać

Dwie gry za darmo dostępne są do weekendowego ogrywania na Steam. Jeśli Wam się spodobają, to dobrze – kupicie je sporo taniej!

Raz na jakiś czas Steam oferuje nie tylko nowiutkie darmowe pozycje free-to-play, ale również możliwość darmowego ogrywania tych płatnych gier. W ramach takich weekendów każdy może pobrać i przez ograniczony czas cieszyć się daną produkcję bez konieczności płacenia.

Gry za darmo przez weekend na Steam!

Tym razem na platformie Valve ogrywamy dwa tytuły, z czego jeden powinien być całkiem dobrze znany fanom darmowych weekendów. Jeśli do tej pory nie graliście w Golf With Your Friends to przyznam, że czuję się zaskoczony. Tytuł regularnie jest oferowany do wypróbowania w ramach różnych wydarzeń. Może po prostu gracze faktycznie tak ochoczo się na niego rzucają?

To nie koniec, bo jest również Grounded. To survival, w którym wcielamy się w dzieciaki rodem z filmu “Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki” z 1989 roku. Jeśli oglądaliście, to zapewne kojarzycie. W przeciwnym przypadku dodam tylko, że grono głównych bohaterów uległo zmniejszeniu i musi przetrwać w ogrodzie w wersji “mikro”. Byłoby super, ale czyhają na nas gigantyczne mrówki (w sumie to my jesteśmy mali, ale to detal), a nawet wyjęte z koszmarów pająki i inne owady. Za produkcję odpowiada cenione studio Obsidian Entertainment.

Spodobały Wam się te gry? To dobrze się składa, bo możecie kupić je również taniej. Imprezowy tytuł o golfie przeceniono o 67%, dzięki czemu zapłacimy jedynie 17,81 zł. Z kolei survival z owadami to wydatek rzędu 113,99 zł. Jest drożej, ale gra normalnie kosztuje 189,99 zł, także i tak możemy zaoszczędzić.

Jeśli natomiast chcecie coś ograć bez płacenia, ale posiadać też na zawsze, pamiętajcie o aktualnym rozdawnictwie w ramach programu Epic Games Store.

