Xbox nowej generacji to w zasadzie PC w innym opakowaniu

Niedawno świat obiegła wieść, że Activision porzuci wsparcie dla poprzedniej generacji w grach z serii Call of Duty dopiero, gdy nadejdzie jeszcze następna generacja. Nie wiemy, kiedy to się stanie (rzekomo w 2028 roku), ale istnieje szansa, że Microsoft będzie miał swoją platformę gotową przed Sony. Czy Xbox nowej generacji zadebiutuje przed PS6? Na to, wydawać by się mogło, wskazywały ostatnie plotki.

Nowy Xbox to w zasadzie PC

Zgodnie z nimi, Call of Duty 2026 (czyli zapewne Modern Warfare IV) trafi nie tylko na Xbox Series X/S oraz PS5 i PC, ale również i na Xboksa nowej generacji. Wedle niepotwierdzonych informacji, deweloperzy z Infinity Ward mają mieć w posiadaniu devkity nowej generacji konsoli „zielonych”, dzięki czemu opracowują wersję swojej gry właśnie z myślą o nich. Jak jednak twierdzi Jez Corden, niekoniecznie o to może chodzić.

Znany insider, autor wielu przecieków z obozu Microsoftu i redaktor Windows Central uważa, że jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby w ogóle istniały devkity Xboksa nowej generacji. W jednym z ostatnich odcinków podcastu Xbox Two zwrócił jednak uwagę na to, że deweloperzy i tak mogą faktycznie pracować nad taką wersją gry, bo najpewniej doskonale wiedzą, jak będzie wyglądał next-gen Microsoftu. Corden wyjaśnia, że nowa generacja Xbox to tak naprawdę PC zamknięty w przyjaznym dla Waszych telewizorów pudełku.

Pomysł polega na tym, że następny Xbox będzie w istocie komputerem PC, ale z obudową przyjazną dla telewizora i ustaloną z góry specyfikacją. – twierdzi insider

Brzmi to dość dziwnie, ale może okazać się strzałem w dziesiątkę dla Microsoftu. Skoro i tak wszystkie gry first-party debiutują od razu na konsolach Xbox i PeCetach, łatwiej byłoby ujednolicić proces ich produkcji, wydając je tak naprawdę tylko na PC, ale dwa różne. Jeden to ten klasyczny, a drugim byłby po prostu zbliżony Xbox o ustalonej z góry specyfikacji. Ciężko jednak powiedzieć, co więcej odróżniałoby tę konsolę od PeCetów z podobnym parametrami. Zapewne wszystko opierałoby się na systemie Xboksa, ale wtedy cena musiałaby mieć sens – w przeciwnym razie PC zawsze zaoferuje więcej funkcji, a do telewizora i tak da się go podłączyć.

Źródło: mp1st