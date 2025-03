Oferty dnia na Steam. Bardzo dobry horror i komiczny symulator epickich bitew

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o tym, że Valve postanowiło rozszerzyć program z ofertami dnia. Teraz na głównej stronie sklepu zamiast czterech promowanych tytułów znajdziemy ich aż sześć. Dziś przychodzimy do Was więc z sześcioma nowymi promocjami! Poniżej możecie znaleźć wszystkie szczegóły.

Oferty dnia na Steam – 03.03.2025

Większość z Was na pewno chociaż kojarzy Orwell: Keeping an Eye On You, czyli połączenie strategii z symulacją inspirowane tytułowym orwellowskim motywem Wielkiego Brata. Tytuł porusza dość ciężką tematykę, bo opowiada o internetowej inwigilacji społeczeństwa. Zadaniem gracza jest odnalezienie osób odpowiedzialnych za serię ataków terrorystycznych. Warto też sprawdzić dość popularny Ultimate Epic Battle Simulator 2, czyli nową część w serii komicznych symulatorów epickich bitew.

Interesująco prezentuje się natomiast Among the Sleep: Enhanced Edition, czyli nowa i, jak sugeruje nazwa, udoskonalona wersja docenianego horroru przygodowego. Wcielamy się tutaj w rolę dziecka uwzięzionego w przerażającym koszmarze, a naszym zadaniem jest odnalezienie jego mamy.

Źródło: Steam