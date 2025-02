To nie są ćwiczenia – Valve dodało niezapowiedzianą grę do bazy danych Steam

No dobra, dobra, to już przestaje być zabawne, ale od jakiegoś czasu fakt powstania Half-Life 3 wydaje się bardziej niż pewny. Oczywiście oficjalnie nie wiemy nic, ale było w ostatnim czasie tyle wskazówek i przecieków, że aż strach pomyśleć, jak mogliby zareagować fani, którzy nie doczekają się zapowiedzi tak oczekiwanej produkcji… a nie, zaraz…

Odsuwając żarty na bok, użytkownicy Reddita znaleźli bardzo ciekawy wpis w bazie danych Steam (za SteamDB). „Unknown App 3488080” wydaje się być produkcją wydawaną przez Valve, które bezpośrednio wrzuciło tę pozycję. Co ciekawe, osobno pojawił się także… serwer należący najpewniej do tego samego tytułu.

Niestety, na tym nowe informacje się kończą. Valve nic nie zamierza zapewne ujawnić, ale domysłów przybywa. Wielu graczy spodziewa się, że będzie to jakaś mała produkcja. Deweloper albo nagle zaskoczy wszystkich wielkim hitem, albo wyda coś przeznaczonego – wydawać by się mogło – szczególnie na Steam Deck’a. Dlatego szybko pojawiły się spekulacje, że to gra visual novel w świecie Deadlock, taki projekt wyciekał już wcześniej. Nie milknie też echo Half-Life 3.

Źródło: Reddit