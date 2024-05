20 gier na Steam do 20 zł. Tutaj złowisz świetne gry AAA, wielkie przygody i szybką akcję

Tomb Raider, Amnesia, Metro, Warhammer – to kilka z serii, które zaraz mogą zasilić Twoją bibliotekę na Steam. Oprócz znanych gier wybrałem również zaskakująco dobre i mniej znane tytuły. Tym razem żadnych retro pikseli. Oto promocje na duże i średnie gry, które kupisz za maksymalnie dwie dyszki.

Długi weekend w rozkwicie, więc pomyślałem, że może przydadzą się Wam nowe gry w bibliotece na Steam. W końcu mamy trochę więcej czasu na granie. A że lubię wyszukiwać promocje, będą to gierki tanie i dobre. W dzisiejszym zestawieniu proponuję 20 produkcji, które wypełnione są akcją. Będą strzelanki, horrory, wyścigi, dynamiczne przygodówki czy zręcznościówki. Starałem się też postawić nie tylko na znane marki, lecz pokazać Wam coś mniej znanego, ale grywalnego i w ładnej oprawie graficznej.

Zatem komu zbywa 20 zł, niech przegląda i wybiera. A kto akurat nie ma drobnych lub szuka jeszcze coś tańszego, poniżej zobaczy ostatni zrzut gier za darmo na Steam i zapozna się z naszym wyborem tanich bijatyk oraz wyścigów:

Gry na Steam – nowe promocje – tytuły do 20 zł

Jak zawsze proponuję Wam klucze Steam ze sprawdzonego źródła, jakim jest sklep Instant Gaming. Sam robię tam zakupy i nigdy nie miałem żadnych problemów czy to z grami PC, czy z doładowaniami PSN. Dodatkowo istnieje tam możliwość płatności przez BLIK, co jak dla mnie jest bardzo dużym udogodnieniem.

Warhammer: Vermintide 2

Wspominałem we wstępie, że dzisiaj zaproponuję Wam dużo akcji i będą też gry AAA. Pierwszym tytułem spełniającym te warunki jest Warhammer: Vermintide 2, czyli brutalna gra akcji skupiająca się na walce w zwarciu przy pomocy rozmaitych mieczy czy włóczni (ale postrzelamy też z kuszy). Choć możemy posiekać wrogów samemu, gra najlepiej wypada w kooperacji do 4 osób maksymalnie. Razem przemierzamy ogromne miasto, które jest zarazem twierdzą. Walczymy ze szczuropodobnymi bestiami oraz siłami chaosu, by… oczywiście ocalić świat.

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Jeśli kupować Rise of the Tomb Raider, to tylko w wersji rocznicowej, zwłaszcza że jest on teraz w promocji za 18,94 zł. Oprócz podstawowej wersji gry dostajemy ciekawe dodatki. W fabularnym DLC odkryjemy zakamarki posiadłości rodziny Croft. W „Koszmarze Lary” czekają na nas zombiaki. Dodatek “Baba Yaga: Świątynia wiedźmy” to z kolei nowy grobowiec kryjący w sobie starożytne zło, a dodatek “Przebudzenie zimnej ciemności” postawi naszą bohaterkę naprzeciw zainfekowanych drapieżników. Dodatkowo, poza obiecaną dwudziestką tanich gier do 20 zł, podsyłam linki do całej trylogii Tomb Raider oraz trylogii niedawno wydanych remasterów.

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition

Fanów gier wyścigowych zachęcam do sięgnięcia po taniutkie Gear.Club Unlimited 2 w edycji Ultimate. To naprawdę dobra “wyścigówka”, w której przyjdzie nam poprowadzić takie sportowe auta, jak Porsche 718 Boxter, Porsche 918 Spyder oraz Porsche 911 GT2RS, a także Dodge Viper, McLaren 720s czy Lotus 3-Eleven. Czeka na nas ponad 3000 kilometrów tras, w tym odcinki asfaltowe, jak i szutrowe. Możemy tutaj obronić swój tytuł mistrza w ponad 250 wyścigach, mistrzostwach i wyścigach pokazowych Grand Prix.

Kup Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition za 16,50 zł (standardowa cena na Steam – 104 zł)

GreedFall

Teraz pora na RPG akcji, które zabierze nas do świata stylizowanego na XVII-wieczną Amerykę. Wybieramy się do Nowego Świata, czyli na wyspę, na której musimy odnaleźć lekarstwo na plagę trawiącą przeludniony i chaotyczny Stary Świat. Kolonizacja nowych terenów odbywa się kosztem tubylców, którzy żyją w zgodzie z naturą. Są oni chronieni przez tak zwanych Strażników, czyli potwory oraz istoty nadprzyrodzone. Chyba nie chcecie mieć z nimi do czynienia?

Kup GreedFall za 12,77 zł (standardowa cena na Steam – 104 zł)

Metal: Hellsinger

Czy słyszeliście kiedyś o pomyśle połączenia demonicznego shootera z… grą rytmiczną? Takie niecodzienne połączenie narodziło się jako Metal: Hellsinger, które jest świetnie oceniane na Steam. To diabelnie trudna wędrówka przez osiem Piekieł, gdzie pokonujemy przeciwników strzelając w rytm ciężkiej muzyki metalowej. Znajdziemy tutaj takie kawałki, jak Serj Tankian (System of a Down), Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) i wiele innych sław.

Kup Metal: Hellsinger za 13,75 zł (standardowa cena na Steam – 123,99 zł)

State of Decay Year One Survival Edition

Kolejną wartą uwagi tanią grą na Steam jest State of Decay Year One Survival Edition, czyli ulepszona edycja trzecioosobowej gry akcji State of Decay z 2013 roku. Oprócz lepszej niż w oryginale grafiki, zobaczymy nową broń i pojazdy, poprawioną mechanikę walki oraz nowe misje i postacie. Ponadto na pokładzie znajdziemy dodatki Breakdown i Lifeline. Jest to zatem nieziemsko wypasiona edycja gry, która wrzuca nas w niegościnny świat opanowany przez zombie.

Kup State of Decay Year One Survival Edition za 13,97 zł (standardowa cena na Steam – 71,99 zł)

Trail Out

Jeśli zagrywaliście się dawniej w gry z serii FlatOut, to poczujecie się jak w domu przy inspirowanym tą serią Trail Out. Sporo tutaj zapożyczeń z kultowej serii – mamy widowiskowe wyścigi z rozbudowanym systemem zniszczeń pojazdów, są tryby demolition derby, a nawet czy minigry, w których trzeba katapultować kierowcę. Do rozbicia czeka kilkadziesiąt samochodów, które zmasakrujemy w ośmiu różnych trybach rozgrywki.

Kup Trail Out za 18,12 zł (standardowa cena na Steam – 71,99 zł)

