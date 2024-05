Odbierz gry za darmo na Steam. Świetny western, zombiaki, gangsterzy i przybysze z kosmosu

Podrzucamy Wam kolejną porcję darmowego grania. Oto kolejne gry za darmo na Steam, które zadebiutowały w maju i znajdziemy wśród nich coś naprawdę ciekawego. Zanim zajrzycie poniżej, co można odebrać, rzućcie okiem również na nasze zestawienia kapitalnych bijatyk oraz wyścigów. Za kilka złotych możesz obłowić się w doskonałe gry:

Gry za darmo na Steam – nowości maja do zgarnięcia

Z pewnością warto sięgnąć po Chambers: The Outlaw, które posiada bardzo pozytywne opinie (83% graczy poleca ten tytuł). Wkraczamy tutaj w otwarty świat Dzikiego Zachodu, gdzie naszym celem jest podbój terytoriów kontrolowanych przez bandytów. Walcząc w pojedynkach zdobywamy punkty szacunku, co wpływa na naszą reputację. Możemy odwiedzać tętniące życiem miasta, w których pohandlujemy, ulepszymy swój sprzęt i zdobędziemy nowe umiejętności. A i nie zapominajmy o naszym rumaku, którym pomkniemy przez prerię.

Jeśli miałbym polecić Wam coś jeszcze, na pewno zwróciłbym uwagę na Crime Simulator: Prologue od polskiego studia CookieDev. Choć wstępne oceny darmowego prologu są mieszane (60% pozytywnych recenzji), warto dać temu tytułowi szansę w przypadku, gdy lubicie gry gangsterskie. Informacja zwrotna do dewelopera zawsze pomoże ulepszyć pełną wersję, a z tej może wyjść cos naprawdę fajnego.

Z wysoko ocenianych nowości za darmo możemy sięgnąć jeszcze po bardzo dobrze oceniane Betrayal Beach (87% pozytywnych recenzji), w którym od 4 do 6 graczy stara się przetrwać na bezludnej wyspie. Musimy zdobywać żywność, wytwarzać przedmioty i realizować różne cele, aby pozostać przy życiu. Niestety dzikie bestie, surowa pogoda i tajni sabotażyści starają się, aby nikt nie opuścił tego miejsca. Choć tytuł może nie zachęca oprawą, to pomysł oparty na sieciowej zabawie ze znajomymi okazał się strzałem w dziesiątkę.

Oprócz wspomnianej trójki, którą polecamy, możemy odebrać za free również strzelankę science fiction Planetoid Evasion, shootera z zombiakami 9SHOT oraz survival horror z akcją w opuszczonym szpitalu No Way Out.

Oto linki do wszystkich gier:

Źródło: X/Free Steam Games