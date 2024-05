Darmowe prezenty na Steam dla wszystkich. Oto jak je odebrać

Na Steam trwa aktualnie Festiwal Nieskończonej Regrywalności. Dla Valve to kolejna okazja, aby usatysfakcjonować graczy nowym zastrzykiem prezentów!

Valve regularnie uatrakcyjnia swoją platformę, a możliwość dowolnej customizacji profilu użytkownika to tylko jedna z wielkich atrakcji dostępnych dla posiadaczy tam konta. Żeby tylko te ceny były normalne…

Prezent na Steam do odebrania

Teraz amerykańska korporacja rozdaje kolejne prezenty i jak zapewne już się domyśliliście, znów mowa o dodatkach do profilu. Nie jest to więc jakiś szczególnie bogaty zestaw czy nawet coś, czego nikt nie może przegapić, ale miło, że bez konieczności wydawania pieniędzy na platformie możemy zyskać kolejne gratisy.

Aby odebrać paczkę, trzeba posiadać konto Steam. Następnie udajecie się na podlinkowany poniżej adres i po prostu odbieracie prezenty. Łatwe? No a jak! Warto się jednak pospieszyć, bo akcja trwa do poniedziałku 20 maja, do godziny 19:00.

W ramach rozdawnictwa zyskacie łącznie aż trzy nowe przedmioty do profilu. Gracze odbiorą więc ramkę dla swojego awatara, animowanego awatara oraz animowaną naklejkę. Co ciekawe, jeśli przegapiliście poprzednie prezenty, możecie je teraz kupić za cyfrową walutę platformy.

Z kolei wejście na stronę Festiwalu Nieskończonej Regrywalności zagwarantuje Wam bogaty katalog przecenionych gier. Setki pozycji kupicie taniej, z czego spora część to absolutne “uzależniacze” w stylu choćby Dead Cells, Balatro, Stellaris czy Crusader Kings III. Jest w czym wybierać, więc polecam po prostu przejrzeć katalog.

Źródło: Steam