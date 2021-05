Uncharted 4 trafi na PC! PlayStation zapowiedziało port

PlayStation potwierdziło, że Uncharted 4 oficjalnie zawita na PeCetach. Przygody Nathana Drake’a mają trafić na komputery za jakiś czas.

Jak niektórzy z Was zapewne pamiętają, przy okazji zapowiedzi Days Gone na PC dowiedzieliśmy się, że PlayStation już szykuje kolejne gry na PC. Co więcej, na Steam wprowadzono całą masę produkcji od PlayStation Studios, które tylko czekają na ujawnienie. Właśnie poznaliśmy przynajmniej jedną z nich.

Sony potwierdziło na konferencji z inwestorami, że Uncharted 4 oficjalnie zmierza na komputery osobiste. Co ciekawe, to póki co jedyna gra wymieniona przez PlayStation, która ma trafić na PC w przyszłości. Wygląda na to, że pierwsze trzy odsłony przygód Nathana Drake’a nie pojawią się jeszcze na komputerach.

Nie znamy też terminu premiery U4 na PC, ani nawet do teraz nie wrzucono żadnego trailera. Sugeruje to, że grę możemy zobaczyć na konferencji PlayStation, która powinna odbyć się późną wiosną lub latem.

Przy okazji fakt portowania Uncharted 4 bez Kolekcji Nathana Drake’a jest nieco dziwny. Najnowsza odsłona serii będzie trochę wyrwana z kontekstu i dziwię się, że na pierwszy ogień nie poszedł zestaw remasterów. Kto wie, może pojawi się on niedługo później lub po prostu postanowiono zostawić sobie jego zapowiedź na PC na nieco późniejszy termin? Czas pokaże.

W tej chwili pozostaje nam tylko czekać na pierwszy zwiastun i gameplay. Gracze PeCetowi mogą już zacierać ręce, bowiem U4 to gra zdecydowanie warta Waszego czasu.